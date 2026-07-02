CTA Santa Fe alertó por el aumento del costo de vida de los jubilados: "Se saltea la medicación o una comida"

Al igual que en todo el país, los jubilados de Santa Fe sufren por el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin ningún tipo de respuesta por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, la CTA de los Trabajadores lanzó en la provincia el Frente de Jubilados y Pensionados, un espacio que busca representar a los adultos mayores frente al deterioro de sus condiciones de vida.

La dirigente Estela Rodríguez explicó que la iniciativa comenzó a gestarse a mediados de 2025 al advertir la necesidad de que jubilados y pensionados se organicen "como un nuevo sujeto político” para enfrentar una realidad “muy compleja”. Entre los principales problemas, señaló la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. “La gente que cobra por ANSES ha perdido más del 18,3% del poder adquisitivo y, con los bonos congelados, se perdieron más de 1.700.000 pesos. Dentro de la Caja provincial, los que más perdimos fuimos los docentes”, afirmó.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Rodríguez sostuvo que el sector representa un universo significativo tanto en la provincia como en el país. “En Santa Fe somos alrededor de 570.000 jubilados y pensionados, y a nivel nacional somos más de seis millones. Somos un número muy importante como para pasar desapercibidos”, señaló. En ese sentido, explicó que la organización pretende canalizar los reclamos de este sector.

Otro de los ejes centrales del reclamo es el acceso a la salud. Rodríguez cuestionó el aumento del precio de los medicamentos y la reducción de las coberturas. “Hoy el jubilado, la jubilada, lo que hace es un análisis de si come o si se medica. Esa es la realidad. Se saltea la medicación o se saltea alguna comida”, expresó. También mencionó las dificultades que atraviesan organismos como IAPOS y aseguró que el incremento del costo de los tratamientos se convirtió en una de las mayores preocupaciones del sector.

Además, hizo referencia al creciente endeudamiento de los adultos mayores. “Hay gente de nuestra edad que no quiere tener deuda. Sufren pánico. Nos dicen que les da miedo que les golpeen la puerta porque deben plata. Eso genera un estrés muy importante”, relató, al describir las conversaciones que mantienen con jubilados durante las actividades de difusión y volanteadas que realizan en distintos puntos de Rosario.

Docentes sufren una pérdida salarial del 30% y le exigen a Pullaro reabrir paritarias: "Se trabaja mucho y mal"

A pocos días del inicio del receso invernal, el reclamo docente contra el gobernador Pullaro vuelve a tomar fuerza en Santa Fe. Mientras el gobierno provincial no da señales de convocar a la mesa de negociación, el principal sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación pública ratifica su pedido de reapertura inmediata de las paritarias. En diálogo con El Destape, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, denunció un profundo proceso de degradación donde el sector arrastra una "pérdida real del salario del 30% que nunca fue recuperada, producto de la devaluación y la quita del 8% correspondiente al incentivo docente nacional".

Antes del vencimiento de los plazos de los últimos aumentos otorgados por decreto, Casiello remarcó que el sector docente perdió "entre un 4% y un 7% frente a la inflación" acumulada en el primer semestre del año. A este panorama se suma el denominado “desfasaje temporal” de la paritaria. Al tratarse de acuerdos diferidos que se perciben con retraso respecto a la publicación de los datos inflacionarios, se consolidan pérdidas intermensuales en el bolsillo del trabajador que liman de forma constante el ingreso disponible.

Un duro relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), realizado a pedido del sindicato de docentes privados SADOP Rosario, expone el crítico escenario socioeconómico que atraviesa el sector educativo. Según el documento, desde el inicio de la actual gestión provincial en diciembre de 2023, el deterioro del poder adquisitivo docente equivale a la pérdida de aproximadamente 22 sueldos de aquel período. En términos nominales, los aumentos otorgados no lograron equiparar el ritmo del índice de precios, lo que se tradujo en que un maestro de grado acumulara una pérdida neta superior a los $370.000 en apenas seis meses.

En diálogo con este medio, Casiello señaló que el Ejecutivo provincial "intentó dividir el reclamo atacando a las conducciones sindicales mientras introducía sumas en negro y una reforma jubilatoria que obliga a los docentes a aportar y trabajar más años para acceder a un haber peor". La crisis se traduce en un desaliento generalizado: las carreras de formación docente pierden estudiantes, faltan reemplazantes debido a que “se trabaja mucho y mal”, y el cargo testigo de un maestro inicial sin adicionales apenas llega al millón de pesos reales, empujando a los trabajadores al pluriempleo, la acumulación de hasta 30 horas cátedra o la realización de "changas" de fin de semana y servicios de Uber para subsistir.

El impacto de la inflación fue regresivo, ensañándose con los rubros más sensibles para el sostenimiento de un hogar. Al analizar la variación acumulada entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el estudio del CESO demuestra que el salario docente aumentó un 13%, quedando visiblemente relegado frente a incrementos clave: