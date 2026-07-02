No fue invento: la impactante historia real detrás de Enola Holmes 3

La historia real que inspiró Enola Holmes 3, la nueva película de Millie Bobby Brown.

Netflix estrenó Enola Holmes 3, con Millie Bobby Brown retomando su papel como la hermana del mítico detective Sherlock Holmes, a quien da vida Henry Cavill. La pelicula traslada la acción a Malta, donde la protagonista se embarca en la búsqueda de su familiar, que ha sido secuestrado. Jack Thorne, guionista, reveló hasta qué punto se basó en hechos reales para construir la trama de la nueva aventura.

En primer lugar, un dato importante a destacar es que Enola Holmes no fue una persona real ni aparece en las novelas de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle, sino que es un personaje creado por Nancy Springer, autora de la saga literaria The Enola Holmes Mysteries. Mientras que las dos primeras entregas cinematográficas de Enola Holmes se centran en cuestiones concretas de la Inglaterra victoriana, como la reforma agraria, el derecho al voto o el nacimiento de los sindicatos, esta tercera entrega explora el colonialismo y los cimientos del Imperio Británico.

Así, la película traslada su trama a Malta, que en el siglo XIX fue una colonia británica. "Me fascina la llamada Edad de Oro de Gran Bretaña", explicó Thorne en una entrevista publicada en la web de Netflix Tudum. Además de escribir el libreto de las dos entregas anteriores de Enola Holmes, Thorne es cocreador del fenómeno Adolescencia y de la más reciente adaptación de El señor de las moscas, y trabajó en series como Skins, Shameless o The Hack.

Los hechos históricos que se muestran en Enola Holmes 3

Durante el proceso de escritura del guion de Enola Holmes 3, Thorne consultó a expertos y colaboró estrechamente con un investigador para tratar de descubrir tantos detalles como fuera posible" acerca de este período histórico, con el objetivo de "profundizar en las causas de la independencia maltesa". Como cuartel general de la británica Flota del Mediterráneo durante más de un siglo, Malta sirvió como lo que Thome denomina una "puerta de entrada al resto del mundo". En esta historia en concreto, señaló, también es una puerta de entrada al "daño que el ejército británico causó a ese mundo".

Este daño causado por el Imperio Británico quedó claramente reflejado en la película a través la batalla de Khost, un conflicto armado ficticio que, no obstante, está inspirado en hechos reales. "Nos basamos en parte de las guerras anglo-afganas, cuando (Gran Bretaña) atacó Kabul y cayó la fortaleza de Bala Hissar", explicó Thorne. En esta invasión, los británicos saquearon la capital de Afganistán y "los soldados se hicieron ricos" con la operación.

A diferencia de Enola Holmes 2, que narra la historia real de las llamadas 'match girls' (en español, chicas de las cerillas), un grupo de mujeres y niñas que lucharon por condiciones laborales dignas, para Thorne era importante que esta tercera entrega no incorporara hechos reales concretos directamente. "Ficcionalizamos la historia porque pensamos que, si tratábamos el robo real de tesoros nacionales por parte del ejército británico, podríamos causar dolor, y no queríamos hacerlo", cerró.