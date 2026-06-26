El preocupante mensaje de Millie Bobby Brown a sus compañeros de Stranger Things: "Les pedí disculpas"

Hay series que atraviesan la vida de sus protagonistas; Stranger Things es uno de esos casos donde el elenco fue creciendo conforme avanzó el show y eso generó lazos que trascendieron el ámbito laboral. Y luego de una década de rodajes, Netflix decidió terminar la serie de los hermanos Duffer con una temporada que dividió aguas y que causó mucho impacto emocional en algunos miembros del reparto joven, como Millie Bobby Brown. Durante una entrevista, la actriz que encarnó a Eleven reveló la serie de problemas emocionales que le trajo el cierre de una etapa.

La actriz de 22 años conversó con Josh Horowitz en el ciclo Happy Sad Confused y contó que luego del final de Stranger Things atravesó un duelo emocional. “Lloré desconsoladamente durante todo enero”, reflexionó. Y admitió: “Fue muy duro para mí. No me esperaba que me ocurriera... Soy una persona muy alegre y despreocupada".

El duelo emocional que vivió Millie Bobby Brown mutó en una compleja depresión y que por eso llamó uno por uno a varios de los actores de Stranger Things, con los que compartió gran parte de su infancia y adolescencia. “Yo les decía: ‘Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿No van a dejar de hablarme?’ Les pedí disculpas si alguna vez los ofendí”, comentó.

La serie de los creadores de Stranger Things que todos amaron, pero fue cancelada

The Boroughs sigue la historia de una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca, donde un grupo de héroes improbables debe unirse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen... tiempo. La serie tiene un elenco de primer nivel encabezado por Alfred Molina y Geena Davis, junto a Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Carlos Miranda, Seth Numrich, Jena Malone, Alice Kremelberg, Eric Edelstein. A ellos se suman varios intérpretes en papeles recurrentes, entre los que figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

En su primer fin de semana The Boroughs tuvo una audiencia de 5,6 millones de espectadores y luego de su primera semana ese número creció a 9,5 millones. Pero a la semana siguiente el número cayó estrepitosamente a 3,7 millones de espectadores, por lo que Netflix optó por bajar el pulgar para una nueva temporada. La serie cuenta con 8 capítulos y forma parte de un plan de proyectos de los Duffer con Netflix, que incluyen el reciente estreno de la serie de terror Algo terrible está a punto de suceder y Stranger Things: Tales From '85, además de proyectos para seguir expandiendo el universo de su serie más famosa.