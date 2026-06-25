Clarke cree que Escocia regresará a casa tras una derrota por culpa propia

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, cree que su equipo regresa a casa tras su primer ‌Mundial en 28 años, ‌después de lo que él consideró una derrota por 3-0 ante Brasil en gran parte por culpa propia, en su último partido del Grupo C disputado el miércoles.

Los escoceses, con tres puntos, aún tienen técnicamente la posibilidad de pasar a la fase eliminatoria de un Mundial por primera ​vez como uno ⁠de los ocho terceros clasificados con mejor registro de ‌los 12 grupos.

Tal y como están las cosas, ⁠Escocia tiene el sexto mejor ⁠registro, pero Clarke cree claramente que será superada por al menos otros dos equipos, cuando aún quedan 20 partidos de fase ⁠de grupos por disputar.

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"Un resultado justo", dijo. "Si le ​das a un equipo como Brasil las ‌ocasiones que le dimos en ‌el partido, es de esperar que te castiguen. Y ⁠eso es lo que ha pasado. Creo que probablemente nos vamos a casa".

"Sabemos que son letales en el tercio ofensivo del campo, y sin duda les regalamos los ​dos primeros ‌goles, y probablemente también el tercero". "Así que les regalamos los goles, pero, por otro lado, ellos también fallaron algunas ocasiones y Angus (Gunn) tuvo que realizar varias paradas de mérito".

"Creamos una o dos ocasiones, ⁠pero ninguna realmente clara", agregó.

La frustración de Clarke por el rendimiento de su equipo el miércoles era evidente, pero dijo que no estaba enfadado con los jugadores que llevaron a Escocia a su primer Mundial desde el de Francia en 1998.

"Estoy decepcionado por ellos porque no alcanzaron el nivel al que son ‌capaces de llegar", dijo. "Creo que todos lo sabemos. Cualquiera que haya seguido a este equipo en los últimos años sabe que no alcanzamos el nivel que podemos alcanzar".

La "Tartan Army", la hinchada escocesa, ha animado el torneo y, aunque Clarke volvió ‌a elogiar su contribución, señaló que era importante que los aficionados no olvidaran por qué habían venido a Estados Unidos en primer ‌lugar.

"No olviden que ⁠este grupo de jugadores trajo a estos aficionados a Estados Unidos. Este grupo de jugadores ​se clasificó", añadió. "De lo contrario, estaríamos haciendo lo que siempre hacemos: sentarnos en el sofá y ver el Mundial sin Escocia".

Con información de Reuters