Nueva Zelanda se inspira en las sorpresas del Mundial para enfrentar a Bélgica

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda vs Egipto

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 25 jun (Reuters) - El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, señaló la racha de sorpresas ‌del Mundial como prueba ‌de que su equipo, último lugar del Grupo G, puede dar otra el viernes en su partido decisivo contra Bélgica.

El equipo de Bazeley registra un punto, tras empatar 2-2 con Irán antes de perder por 3-1 ante Egipto. Ahora se enfrenta a ​la abrumadora perspectiva ⁠de medirse al ataque de Bélgica, en el ‌que destacan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ⁠y Jeremy Doku, a pesar ⁠del flojo inicio de los europeos en el torneo.

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Nueva Zelanda, que sigue buscando su primera victoria en un ⁠Mundial, debe vencer a Bélgica y esperar ​que Irán no derrote a Egipto ‌si quiere pasar a ‌la fase eliminatoria como segundo de grupo, aunque ⁠también podría clasificarse como uno de los ocho mejores terceros.

"En este Mundial ya se han producido muchos resultados inesperados, y ayer vimos cómo Sudáfrica venció ​a ‌Corea del Sur, y acabamos de ver cómo Alemania cayó derrotada (ante Ecuador), un equipo que ha pasado de un punto a cuatro y se ha clasificado", dijo Bazeley a los ⁠periodistas el jueves.

"Tenemos fe en el equipo, tenemos que creer que somos lo suficientemente buenos, que podemos salir mañana por la victoria y lograr lo que nos hemos propuesto, hacer historia y pasar la fase de grupos en un Mundial", agregó.

El capitán Chris Wood sigue ‌siendo fundamental para las esperanzas de Nueva Zelanda. El delantero del Nottingham Forest, de 34 años, aún no ha marcado en el torneo, pero ha dado dos asistencias en otros tantos partidos.

"Es un goleador, juega ‌en la Premier League y este Mundial está repleto de los mejores jugadores del mundo marcando goles. De momento ‌no le ⁠hemos dado el pase perfecto ni le hemos creado ocasiones, pero sabemos que cuando ​tenga una oportunidad va a marcar, es su especialidad", señaló Bazeley.

Con información de Reuters