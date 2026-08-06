El Senado dio media sanción, pero LLA tuvo que sacrificar dos capítulos claves

El Bloque Convicción Federal adelantó que apoya a la senadora nacional de Unión por la Patria de Mendoza Anabel Fernández Sagasti para que pueda ser parte de la discusión del proyecto de propiedad Privada en el Congreso nacional de manera remota debido a que está en el último tramo de su embarazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el bloque sostuvieron que: “Ante la situación reglamentaria que se plantea acerca del voto de la senadora Anabel Fernández Sagasti los miembros del Bloque Convicción Federal adelantamos que votaremos a favor de su participación en la sesión del próximo jueves 6/8” y, agregaron que “siempre que un legislador solicite en forma voluntaria votar virtualmente, porque tiene un impedimento físico, el cuerpo debe autorizarlo”.

El bloque está integrado por su titular, María Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca) y Sandra Mariela Mendoza (Tucumán).

La decisión fue expresada en la red social X del bloque, luego de el martes la propia senadora mendocina, Fernández Sagasti, diera a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el pedido de formar parte de la discusión y votación del proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, por medios digitales, debido a que por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, no puede movilizarse en grandes distancias.

Además del video donde Fernández Sagasti argumentó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia sea por vía terrestre o aéreo porque podría afectar su salud como la de su bebé, la legisladora también sostuvo que no se encuentra impedida de analizar expedientes y debatir y votar.

Reforzando su pedido, también hizo pública su carta enviada a la presidenta del senado, Victoria Villarruel, en la cual expresó que “la presente solicitud tiene carácter excepcional, individual y transitorio” y que “se encuentra fundada en una contraindicación médica debidamente acreditada y se limita al período durante el cual persista la imposibilidad de viajar, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

En el marco de su pedido, recordó, a modo de antecedente que, en la época de la pandemia del COVID-19, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Por respuesta, Fernández Sagasti recibió de Victoria Villarruel un decreto en el que de manera “individual, excepcional y transitoria” habilita a la senadora kirchnerista a ser parte de forma remota, con voz y voto de la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, en la que se va a tratar el proyecto de extranjerización de tierras, pero según la letra del decreto, la habilitación de la legisladora deberá ser aceptada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

Con información de Noticias Argentinas