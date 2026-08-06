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Ley de Tierras

El Senado dio media sanción, pero LLA tuvo que sacrificar dos capítulos claves

En VIVO - Actualizado hace 8 horas

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Federico Pokorowski

Federico Pokorowski

Luego de una dura represión en la calle y las denuncias contra el operativo se escucharon en el recinto, el oficialismo tuvo que sacrificar una segunda parte del proyecto: los cambios de la Ley de Manejo del Fuego. 

El Senado dio media sanción, pero LLA tuvo que sacrificar dos capítulos claves

El Senado trató este jueves 6 de agosto la reforma de la Ley de Tierras, dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La jornada estuvo marcada por el debate sobre el régimen que regula la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, los cambios en el manejo del fuego, los desalojos exprés y las marchas en contra de la aprobación del proyecto. Mientras en la calle se reprimió la marcha contra la norma, en el recinto La Libertad Avanza sacrificó dos capítulos clave y quedó mal herido para las próximas discusiones. 

Lee el minuto a minuto el debate parlamentario, las posiciones de los senadores, las modificaciones que se introdujeron y el resultado de la votación. Además, las últimas noticias sobre la marcha contra la ley de Tierras y las repercusiones políticas de la derrota del gobierno de Milei. 

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La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Foto: NA/Claudio Fanchi

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Si se aprueba le ley de propiedad privada, los procesos de expropiaciones serán más vulnerables a la impugnación judicial, más costosos y más prolongados. El Estado perdería una herramienta clave para el desarrollo de obras estratégicas, como represas y caminos. 

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La senadora Vigo de Provincias Unidas dijo que Benegas Lycnh debería abstenerse de votar

En su discurso de cierre, la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo sostuvo que, en línea con el pedido de impugnación del peronismo, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch debería abstenerse de votar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debido a sus negocios personales. 

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El senador Zamora denunció que LLA sumó nuevos cambios en el texto a último momento

El senador santiagueño Gerardo Zamora denunció que la LLA sumó al texto del dictamen al menos un par de cambios a último momento, uno de ellos con un error, incluso, ya que expresa que la nueva regla comenzará a regir a partir del año "1968".

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El Senado comenzó con las últimas exposiciones y se prepara para votar a medianoche

El Senado entró en la última fase del debate y las exposiciones de la lista de 38 oradores confirmada este jueves temprano. Se prevé que la votación en lo general sea después de la medianoche y en lo particular en las primeras horas de la madrugada. 

Hace 22 horas

Di Tullio: "El Gobierno está cazando en la calle porque el pueblo le ganó"

La senadora Di Tullio pidió una interrupción al senador de LLA Juan Carlos Paggotto para denunciar la "represión espantosa" en la calle. "Me escriben un sinfín de periodistas. Esta es la segunda vez que hacemos una sesión en medio de un desastre en la calle. Creo que lo que está haciendo el Gobierno porque el pueblo le ganó. El Gobierno los está cazando y reprimiendo porque el pueblo le ganó al Gobierno  y tuvo que sacar el capítulo de etxtranjerización de las tierras", dijo la senadora. 

 

 

Y cerró: "Le quiero decir al Presidente que la gente no es tonta y que si sigue castigando al pueblo va a tener su merecido en las urnas".  

Hace 22 horas

El peronismo repudió la represión en los alrededores en el Congreso: "El Gobierno resuelve reprimiendo"

El senador Justicialista Sergio Uñac repudió la represión policial en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Es absolutamente inaceptable lo que sucede en los alrededores del rencinto. El Gobierno resuelve las situaciones así; nosotros discutimos acá, tratar de imponer lo que pensamos, nos vaya bien o mal, ellos reprimen", afirmó en declaraciones a El Destape.

El sanjuanino subrayó que del bloque peronista repudiaron la represión policial en el recinto. "Me mostraron imágenes, y está sumamente complicado y hay heridos. Es inaceptable, porque hay que dejar que la gente se exprese. Es un derecho constitucional", cerró. 

Hace 22 horas

Mayans denunció que es "lamentable" la represión del Gobierno en el Congreso

"Es lamentable lo que ha pasado", denunció Mayanas sobre la reforz represión de esta tarde que ya dura más de cuatro horas y habló de la presencia de infiltrados. 

 

"Yo creo que esa bandera, las Malvinas son argentina, despertó en los argentinos algo que no estaba pasando y la gente empezó a tomar conciencia", opinió el jefe del interbloque del Senado.

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Brutal represión: así está la fotógrafa herida en la cobertura de la marcha

La fotógrafa recibió un golpe en la cabeza mientras cubría la marcha reprimida por las fuerzas de seguridad. 

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Paulón pide citar a Monteoliva por el feroz operativo de represión

 

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"El pueblo se organiza": Quintela celebró el freno a la derogación de la Ley de Tierras

El gobernador de La Rioja celebró el rechazo popular a la derogación de la ley nacional pero advirtió que la sociedad debe mantenerse alerta por el resto de la ley, incluida la eliminación de la Ley de Manejo del Fuego.

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Hace 23 horas

Federico Pokorowski

Álvarez Rivero, sobre la Inviolabilidad de Propiedad Privada: "Es una ley moralmente buena"

Álvarez Rivero, sobre la Inviolabilidad de Propiedad Privada: "Es una ley moralmente buena"

"Necesitamos reglas claras para que las inversiones vengan a la Argentina", afirmó la senadora de La Libertad Avanza Cármen Álvarez Rivero, ratificando su voto a favor del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

 "Es una ley moralmente buena", cerró la cordobesa.

19:02 | 06/08/2026

El senador peronista Carlos Linares denunció la "enorme" represión del Gobierno a las afueras del Congreso

El senador del Justicialismo por Chubut, Carlos Linares, arrancó su disertación expresando su rechazo por la "enorme represión" que el Gobierno está ejerciendo afuera del Congreso. 

 

 

"Estoy preocupado y siendo solidario por la enorme represión que hay alrededor. Esto habla a las claras del tipo de ley que estamos tratando y que la única manera de callar al pueblo es a base de balas, de gases e hidrantes", denunció el senador chubutense. 

19:00 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Convicción Federal pone reparos con la ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada: "Un proyecto que defienda a los vulnerables"

El senador de Convicción Federal Guillermo Andrada marcó que su bloque tiene "una diferencia" con el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Nuestro bloque, queriendo hacer un aporte, presentando un dictamen en su momento para que sea evaluado por todos, plantea una diferencia al bloque que presentó un dictamen del oficialismo", lanzó el catamarqueño, que integra una bancada de tres senadores.

Y continuó: "No es que estamos en contra de todo, queremos un proyecto que defienda a los más vulnerables, al debido proceso, y de seguridad jurídica. Las inversiones no vienen por una ley que salga por un voto, sino una que tenga consenso y voces para que quien ponga un peso en la Argentina, está en un país en el que no cambien de un día para otro las leyes"

Por otra parte, Andrada le apuntó al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, autor del proyecto de ley: "Si tanto le interesa desregular, que libere las paritarias".

18:30 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Abad rechazó los cambios a la ley de Fuego: "Viciado de inconstitucionalidad"

El senador de la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad rechazó el capitulo en el que se modifica la ley de Fuego en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya que afirmó que los cambios están "viciado de inconstitucionalidad".

El radical bonaerense reiteró su rechazo al ya retirado capitulo 3, ya que consideró que "limitaba la soberanía". 

Sin embargo, sostuvo que los cambios en las leyes de expropiaciones "mejoraron mucho el proyecto" y destacó las reforma sobre la legislación de registro de la propiedad.

18:16 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

El condenable discurso de un senador mileista: "Menores, discapacitados y ancianos"

El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde expresó su apoyo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, denunciando que "en la Argentina las usurpaciones e intrusiones son un mercado organizado y tolerado por los poderes del Estado, bandas organizadas toman, subdividen y cobran alquileres a esos inquilinos".

"Se instala deliberadamente a menores, discapacitados y ancianos. No se trata de compasión, es un escudo jurídico y una maniobra táctica. Los jueces dilatan el desalojo y vuelven insostenible la recuperación del inmueble", lanzó.

17:53 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Recalde rechazó la ley de Propiedad Privada: "Blindaje a la extranjerización y privatización"

El senador Justicialista Mariano Recalde rechazó al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El representante de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que en el texto el oficialismo "lo que hacen es incluir en los desalojos express a los inquilinos con contrato, por el mero atraso en el pago del alquiler", en "un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda". 

 

También definió los cambios que hacen más rigidas las expropiaciones como la "ley de blindaje de la extranjerización y la privatización", ya que hace que sea "más caro, más engorroso y judicializar todos los procesos de las tierras y las empresas que este gobierno venda". 

17:40 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Alicia Kirchner rechazó la ley de Propiedad Privada y sus cambios: "Vulneraron su proyecto"

La senadora Justicialista Alicia Kirchner expresó su rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al igual que las últimas modificaciones realizadas a último momento por el oficialismo

"Yo agradezco al pueblo argentino que pusieron un límite y que los gobernadores supieron entenderlo. Pero muchos de los artículos que quedaron vigentes, tienen que ver con los que se sacaron, el 3 y el 4, de manera imperceptible. Lo que hicieron es vulnerar el proyecto que presentaron", afirmó la santacruceña.

"Yo me pregunto si el Poder Ejecutivo se ha dado cuenta que es el cementerio de las instituciones", lanzó Kirchner, para acotar que "todas aquellas que tienen que ver con la promoción y protección del desarrollo humano están bastante dejadas de lado".

17:13 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Lewandowski rechazó la ley de Propiedad Privada: "Para unos pocos millonarios"

El senador Justicialista Marcelo Lewandowski expresó su rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Es para que unos pocos millonarios se queden con los negocios", afirmó el santafesino, que afirmó que en el oficialismo "están empeñados en enajenar nuestros recursos".

17:00 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Para Montes de Oca, la ley de Propiedad Privada busca "poner órden"

La senadora de La Libertad Avanza Belén Montes de Oca afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca "poner órden donde antes había caos".


"Se protegió la ocupación ilegítima y se castigó a quien apostó por la Argentina", afirmó la senadora por Tierra del Fuego.

16:16 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Capitanich repudió el proyecto de Propiedad Privada: "Vasallaje"

"El problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres", afirmó el senador Justicialista Jorge Capitanich.

El chaqueño informó que el peronismo presentó un dictamen de minoría. "El mundo regula", insistió Capitanich, que definió la legislación de tierras del gobierno de Javier Milei como "libertad del vasallaje".

15:50 | 06/08/2026

Se rompió el bloque misionero y la senadora Sonia Rojas Decut creó un monobloque

La senadora por Misiones Sonia Rojas Decut anunció hoy la conformación del Monobloque "Movimiento por Misiones (MPM)". La decisión se dio en medio de las internas provinciales sobre el posicionamiento en torno a la Ley de Tierras. 

15:48 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

LLA y aliados rechazaron el pase a comision de la ley de Propiedad Privada

El bloque de senadores de La Libertad Avanza y los aliados rechazaron el pedido del peronismo para que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vuelva a comisiones.

El jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, cuestionó las demoras en la aparición del dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con los cambios

"Se recibió el supuesto despacho a las 11.45. Yo me enteré de casualidad", afirmó el formoseño, apuntando al miembro informante, el senador de La Libertad Avanza Agustín Coto.

Mayans cuestionó a Coto por haber informado que el dictamen tuvo "17 cambios". El formoseño pidió el pase a comisiones y se comprometió a poner los dos tercios para que se retome el tratamiento del proyecto.

Finalmente, la moción fue rechazada por 38 votos en contra a 31.


De todos modos, Mayans insistió que todos los despachos tienen "vicio de nulidad" porque la bancada peronista no tiene la representación que le corresponde por la cantidad de senadores.

15:37 | 06/08/2026

Mayans pidió volver el texto a comisión

El jefe del interbloque del peronismo José Mayans pidió devolver el dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Estamos con composiciones irregulares en el palacio de las leyes. Ustedes hicieron 7 cambios, no podemos tener una sesión porque estamos hablando de leyes fundamentales para los ciudadanos. No podemos hacerlo con esta falta de respeto a los argentinos", sostuvo el senador. 
 

14:58 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Mayans repudió los insultos de Milei a Lula: "Aberrantes"

"Le pedimos disculpas desde nuestro bloque al presidente de Brasil por las aberrantes declaraciones de Milei", expresó el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, sobre los insultos a Javier Milei a Luiz Inácio Lula Da Silva.

 

El formoseño presentó una cuestión de privilegio para criticar los insultos de Milei a Lula, en un acto de campaña del candidato opositores Flavio Bolsonaro.

 

 

14:41 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Benegas Lynch se defendió del pedido de impugnación: "Barro"

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch pidió la palabra para defenderse del pedido de impugnación de su voto en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por estar vinculado a una empresa de asesoramiento a extranjeros para la compra de tierras. "Es parte del barro político", señaló, para luego criticar la caída de del capítulo 3 de extranjerización de la tierra.

 

"El show mediático, el estatus quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos llevan a no poder votar este capítulo tercero, que es para los argentinos", Benegas Lynch al defenderse del pedido de impugnación en su contra.


"El bloque de LLA no vino a legislar sobre la decadencia de Argentina, sino para legislar para todos los  argentinos de bien", cerró el senador.

14:29 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Pasó a comisiones el pedido para que Fama y Sagasti sesionen: no se decidirá hoy

El Senado de la Nación votó a favor de la moción realizada por la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama puedan sesionar.

 

La senadora Justicialista por Mendoza había pedido participar de forma virtual por estar transitando un embarazo avanzado y de riesgo. El radical catamarqueño, por su parte, se recupera de una operación.

14:20 | 06/08/2026

Federico Pokorowski

Hay quórum: comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado levantó el cuarto intermedio de la sesión, iniciada en julio, para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

 

El oficialismo tuvo que hacer cambios al expediente para obtener los votos aliados. Por lo pronto, estos cooperaron con el quórum. Se sentaron los radicales, el PRO, Moveré Santa Cruz, las senadoras de Tucumán, Misiones, Salta, Neuquén y Chubut.

14:07 | 06/08/2026

Sin ley de tierras, LLA mandó la última versión del proyecto apenas minutos antes del debate

Minutos antes de que sean las 14, el horario estipulado para el inicio de la sesión, La Libertad Avanza (LLA) envío al resto de los bloques el último documento del proyecto de ley, que será tratado en breve en el recinto.

 

Sin los cambios a la ley de tierras, producto del poco aval que tenía este capítulo entre aliados y opositores, el oficialismo giró el último documento.

 

Los puntos centrales que contiene son: reformas al régimen de expropiaciones y a los procedimientos de desalojos; la actualización de la Ley de Manejo del Fuego; y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

10:29 | 06/08/2026

Di Tullio denunció que el oficialismo aún no tiene la versión definitiva del proyecto de Inviolabilidad

La senadora nacional del peronismo Juliana di Tullio cuestionó el tratamiento en el Senado del proyecto conocido como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” y reclamó que la iniciativa regrese a comisión antes de ser debatida en el recinto.

 

A través de sus redes sociales, la legisladora afirmó que el oficialismo no contaba con la versión definitiva del proyecto que sería presentada durante la sesión convocada para las 14 horas en la Cámara alta.

“Está discusión tiene que volver a comisión. Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, expresó Di Tullio, al cuestionar la forma en que se lleva adelante el debate parlamentario.

 

La senadora calificó además como “mal llamada” a la iniciativa y puso en duda que el texto que llegue al recinto haya sido discutido con el nivel de análisis que requiere una modificación legislativa de ese alcance.

07:00 | 06/08/2026

El oficialismo llega a una votación clave

La Libertad Avanza llega a la sesión de este jueves después de haber fracasado en su intento de aprobar la ley de Tierras. El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde mayo, pero las diferencias con sectores aliados impidieron hasta ahora llevarlo a una votación definitiva.

Ante el rechazo creciente al capítulo III, el Gobierno decidió eliminar la reforma de la ley de Tierras y mantener el resto del proyecto de inviolabilidad a la propiedad privada. Alquileres y ley de Fuego, en juego. 

06:30 | 06/08/2026

La encuesta que marca un fuerte rechazo

Una encuesta de Zuban Córdoba difundida a fines de julio mostró que el 77% de los consultados considera que debe haber límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos y explica el rechazo que obligó al Gobierno a retirar esa parte del proyecto que se trata este jueves. 

06:00 | 06/08/2026

Senado: con eje en el debate de los desalojos se debate el proyecto sobre Propiedad Privada

Sin el capítulo de extranjerización de tierras, el Senado debatirá este jueves a las 14 en una sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada, que contempla reformas al Código Civil y Comercial sobre desalojos, Ley del Manejo del Fuego y expropiaciones.

El Gobierno debió eliminar el punto central del proyecto impulsado por el oficialismo luego del rechazo de los gobernadores a acompañar la flexibilización de las normas para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque se haya puesto un tope del 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros.

El bloque oficialista, que preside Patricia Bullrich, ya había tenido que eliminar el capítulo de reforma de la ley de barrios populares, ante el temor que podían suceder el desalojo de centenares de viviendas y ante la fuerte crítica de la Iglesia.

Ahora, el dictamen que se tratará en el recinto de sesiones contemplará sustanciales modificaciones al Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos de todos los terrenos, campos o viviendas que hayan sido intrusadas, expropiaciones, regularización de terrenos y manejo del fuego.

06:00 | 06/08/2026

El Gobierno eliminó la reforma a la ley de Tierras pero mantiene el resto

Tras un creciente rechazo a la extranjerización de la tierra, el Gobierno nacional finalmente decidió eliminar la reforma a la ley de Tierras que estaba dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

Así, se tratarán otros aspectos igualmente importantes, como los desalojos exprés para inquilinos y la posibilidad de negociar tierras rurales que fueron incendiadas. 

05:30 | 06/08/2026

Por qué se frenó la votación en julio

El oficialismo había intentado aprobar la iniciativa de ley de Tierras el 16 de julio, pero terminó solicitando un cuarto intermedio hasta este 6 de agosto al comprobar que no tenía garantizados los votos.

La moción para postergar el tratamiento fue aprobada por el Senado y permitió a La Libertad Avanza abrir una nueva ronda de negociaciones con los bloques aliados que finalmente fracasó. 

05:00 | 06/08/2026

El proyecto ya fue modificado varias veces

La iniciativa llegó al tramo final de su tratamiento después de múltiples negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Las diferencias obligaron al oficialismo a revisar reiteradamente el articulado, al punto incluso de tener que eliminar los artículos que reformaban la ley de Tierras.

Antes de la postergación de julio ya circulaban 15 versiones del proyecto, especialmente por las diferencias relacionadas con tierras rurales, desalojos y las facultades de las provincias.

04:30 | 06/08/2026

Sturzenegger, el impulsor de la reforma

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de presentar y defender la iniciativa del Poder Ejecutivo durante el inicio del debate legislativo.

Ante las comisiones del Senado, el funcionario vinculó la reforma con la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la necesidad de generar mejores condiciones para la inversión.

04:00 | 06/08/2026

Las zonas de frontera, otro punto sensible que hizo caer la reforma a la ley de Tierras

El proyecto que incluía una reforma a la ley de Tierras abrió además una discusión sobre las propiedades ubicadas en áreas fronterizas. Quienes cuestionaban la iniciativa advierten sobre las consecuencias de flexibilizar los controles en territorios considerados estratégicos.

El debate incluye no sólo una discusión económica sobre inversiones, sino también argumentos relacionados con soberanía, seguridad y administración territorial.

03:30 | 06/08/2026

Por qué la Hidrovía aparece en la discusión

Las tierras ubicadas alrededor de grandes cursos fluviales también quedaron bajo la lupa durante la discusión. Entre las zonas señaladas aparecen áreas próximas al río Paraná y la Hidrovía, consideradas estratégicas por su importancia productiva y logística.

Los cuestionamientos al proyecto sostienen que eliminar restricciones nacionales podría modificar el control sobre terrenos ubicados alrededor de corredores clave para las exportaciones argentinas.

03:00 | 06/08/2026

El agua, uno de los ejes de la polémica

El debate por la reforma a la ley de Tierras también alcanzó a las tierras ubicadas en zonas con lagos, ríos, acuíferos y otros recursos hídricos. La ley actual establece restricciones especiales sobre determinadas propiedades rurales que contienen o limitan con cuerpos de agua relevantes.

Especialistas y sectores opositores advierten que, de haber flexibilizado el régimen, podría haber aumentado la adquisición extranjera de territorios considerados estratégicos por sus recursos naturales.

01:30 | 06/08/2026

Cuántas hectáreas están en manos extranjeras

En Argentina existen actualmente alrededor de 13,2 millones de hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras, según cifras oficiales relevadas por El Destape.

La superficie representa cerca del 5% del total rural del país y se encuentra por debajo del máximo nacional establecido por la normativa vigente.

01:00 | 06/08/2026

El límite del 15%, en el centro del debate

La legislación vigente establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar, en conjunto, el 15% de la titularidad de las tierras rurales.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional estipulaba aumentar ese tope a un 25% del territorio provincial, aunque el proyecto finalmente se cayó. Se mantiene el intento de reformar los alquileres y la ley de Fuego. 

00:30 | 06/08/2026

Qué se votará este jueves en el Senado

Aunque buena parte de la discusión pública giraba alrededor de la Ley de Tierras, el proyecto que llegará al recinto es más amplio: se denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contiene cambios relacionados con expropiaciones, desalojos, propiedad inmobiliaria y la Ley de Manejo del Fuego.

00:00 | 06/08/2026

El Senado vuelve a discutir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado retomará este jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la posibilidad de realizar desalojos exprés a inquilinos, entre otros puntos. 

La discusión había sido postergada el 16 de julio, cuando el oficialismo pidió pasar a cuarto intermedio ante la falta de votos para aprobar la iniciativa.

22:00 | 05/08/2026

Ley de Fuego: Adiós a las prohibiciones de 30 y 60 años

El proyecto deroga los artículos de la Ley 26.815 que imponían prohibiciones automáticas de uso del suelo tras un incendio. Actualmente, los terrenos incendiados quedaban bloqueados por 30 o 60 años para cualquier modificación en su uso, destino o para emprendimientos inmobiliarios.

Con la reforma, desaparecen estos plazos fijos temporales que afectaban la disponibilidad de la propiedad privada tras siniestros ígneos. Los propietarios ya no verán restringida la capacidad de explotar o vender sus tierras por décadas después de ocurrido un incendio

20:45 | 05/08/2026

Alquileres: Intimación previa de 10 días

En materia de alquileres de vivienda, el nuevo artículo 1.222 del Código Civil y Comercial ajusta el plazo de intimación por falta de pago. El locador deberá intimar fehacientemente al locatario otorgando un plazo no inferior a diez (10) días corridos para regularizar la deuda antes de demandar.

La notificación se tendrá por válida incluso si el locatario se niega a recibirla o si el envío al domicilio electrónico pactado no se perfecciona por causas imputables al inquilino. Una vez vencido este plazo sin pago, el locatario tiene la obligación legal de restituir la tenencia inmediatamente

20:30 | 05/08/2026

Limitación estricta de la prueba en desalojos

Para evitar que los juicios se extiendan por años, el dictamen limita los medios de prueba en causales de falta de pago o vencimiento de plazo. En estos supuestos, el Código solo admitirá la prueba documental y pericial, descartando otras que suelen utilizarse con fines dilatorios. Esta restricción probatoria es fundamental para mantener la celeridad del proceso sumarísimo

Al centrarse en la existencia o no del contrato y los recibos de pago, el juez puede llegar a una sentencia definitiva de manera mucho más expedita

20:15 | 05/08/2026

Protección específica para sujetos vulnerables

El proyecto incorpora el artículo 680 QUATER para regular situaciones con presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en desamparo. En estos casos, el juez debe dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar el lanzamiento.

Para asegurar una alternativa habitacional transitoria, el magistrado podrá otorgar un plazo prudencial que no excederá los diez (10) días. Es un equilibrio que busca proteger derechos humanos básicos sin detener indefinidamente el proceso de desalojo ni perjudicar el derecho del propietario

20:00 | 05/08/2026

Reconocimiento judicial obligatorio en 72 horas

El dictamen refuerza la etapa inicial del proceso con la obligación del juez de realizar un reconocimiento judicial del inmueble. Esta diligencia debe cumplirse en un plazo máximo de 72 horas desde la primera providencia judicial, con el fin de identificar a todos los ocupantes presentes.

El objetivo de este reconocimiento es constatar el estado del bien e individualizar a las personas con nombre, nacionalidad y documento. Con esto, se busca evitar que el proceso se dilate por la aparición de ocupantes desconocidos en etapas avanzadas del juicio

19:45 | 05/08/2026

Desalojos: entrega inmediata

Uno de los puntos clave para acelerar la restitución del bien es la modificación de los requisitos para la entrega anticipada. En casos de intrusos o tenedores precarios, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble una vez trabada la litis y acreditada la verosimilitud del derecho.


La gran novedad es que la garantía requerida al propietario será una caución juratoria, eliminando la necesidad de cauciones reales o depósitos onerosos. Esta medida también se extiende a los desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato, buscando que el actor recupere la tenencia en el menor tiempo posible.

19:30 | 05/08/2026

Desalojos exprés

El proyecto establece un cambio radical en la dinámica judicial de los desalojos de inmuebles tanto urbanos como rurales. A partir de esta reforma, todas las acciones de este tipo se tramitarán por el juicio sumarísimo, el procedimiento de conocimiento más breve previsto en el Código Procesal.

Este ajuste técnico busca reducir drásticamente los tiempos de espera para los propietarios que buscan recuperar su inmueble. Además, se amplía la legitimación activa, permitiendo que no solo el dueño, sino también usufructuarios, comodantes y superficiarios, puedan iniciar la acción de manera directa

19:30 | 05/08/2026

La historia de la extranjerización de la tierra: del auge menemista a la regulación K

El proceso puede rastrearse desde la ola migratoria de fines de siglo XIX, pero fue a partir de los años noventa y post 2001 que se agudizó. La regulación que le puso un límite y que ahora Javier Milei quiere borrar.

La cuestión de la cantidad de tierras argentinas en manos extranjeras no es nueva. Aunque arrancó durante el primer peronismo, fue la fuerte suba de la extranjerización de la tierra bajo el menemismo y el escenario post crisis del 2001 la que llevó a la sanción de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo. Es este marco regulatorio lo que ahora Javier Milei busca desmontar.

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19:15 | 05/08/2026

Luego de un acuerdo secreto con Milei, el británico Lewis quiere tener su Reserva Natural

El británico Lewis pretende continuar con su apropiación territorial. Ahora, quiere tener su propia Reserva Natural. La legisladora Magdalena Odarda denunció que el proyecto del empresario carece de autorización legal. 

El bloque de senadores de La Libertad Avanza se vio forzado, por tercera vez, a suspender la sesión en la que pretendía aprobarse una ley de extranjerización de las tierras rurales, escondida en el proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”. El tratamiento parlamentario de esta iniciativa se solapó con otros movimientos que el Poder Ejecutivo pretendió mantener en la opacidad, como fue el caso del acuerdo secreto firmado con el empresario británico Joe Lewis para que el Estado desistiera de una acción de lesividad que había puesto el foco judicial en la red de testaferros utilizada por el británico para quedarse con 12.000 hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera.

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18:15 | 05/08/2026

Cuándo es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras del 6 de agosto

Organizaciones sociales, ambientales y sindicales convocaron a una movilización frente al Congreso para rechazar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Todo lo que hay que tener en cuenta de la marcha.

Bloque de LLA en el Senado.

La convocatoria para marchar al Congreso este jueves 6 de agosto comenzó a multiplicarse en todo el país durante los últimos días. La protesta, que comenzará a las 12 horas, busca rechazar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras y otras normas vinculadas a la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

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17:46 | 05/08/2026

Villarruel le pidió al Senado que defina si Fama puede votar de forma virtual

Después de hacer lugar al pedido de Anabel Fernández Sagasti y resolver que se sometería a votación su participación de forma virtual en la sesión del jueves, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo lo propio con el senador radical Flavio Fama, cuya participación remota también la definirá el cuerpo de la cámara alta. 

 

Fama hizo la solicitud con motivo de una operación de su rodilla que le impidió viajar desde Catamarca hacia la Ciudad de Buenos Aires. 

17:45 | 05/08/2026

El proyecto también modifica otras normas

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a la Ley de Tierras. También propone modificaciones al Código Civil y Comercial, Código Procesal, Registro de la Propiedad Inmueble y Ley de Manejo del Fuego, entre otras normas.

Además, el texto incluye disposiciones vinculadas con desalojos y propiedad privada.

17:30 | 05/08/2026

Aunque celebró que LLA haya retirado el capítulo sobre la Ley de Tierras, Grabois pidió mantener la movilización: "Que quede claro que la Patria no se vende"

Después de que el oficialismo retirara el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois pidió mantener la movilización con la misma fuerza que estaba prevista. "Aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei", tuiteó y agregó: "Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que quede claro que la Patria no se vende". 

17:20 | 05/08/2026

Sturzenegger defendió el proyecto en el Senado

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales defensores de la iniciativa ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Durante su exposición vinculó los cambios con obstáculos que, según el Gobierno, enfrentan determinadas inversiones extranjeras.

17:10 | 05/08/2026

La CGT se sumó al rechazo por la ley de Tierras

La CGT también se pronunció contra la iniciativa del Gobierno y sostuvo que la eliminación de las restricciones implicaría una fuerte cesión territorial.

La central obrera cuestionó además que la reforma avance en sentido contrario a regulaciones existentes en otros países.

17:00 | 05/08/2026

El bloque Convicción Federal votará a favor de la participación virtual de Fernández Sagasti en la sesión

El Bloque Convicción Federal adelantó que apoya a la senadora nacional de Unión por la Patria de Mendoza Anabel Fernández Sagasti para que pueda ser parte de la discusión del proyecto de propiedad Privada en el Congreso nacional de manera remota debido a que está en el último tramo de su embarazo.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el bloque sostuvieron que: “Ante la situación reglamentaria que se plantea acerca del voto de la senadora Anabel Fernández Sagasti los miembros del Bloque Convicción Federal adelantamos que votaremos a favor de su participación en la sesión del próximo jueves 6/8” y, agregaron que “siempre que un legislador solicite en forma voluntaria votar virtualmente, porque tiene un impedimento físico, el cuerpo debe autorizarlo”.

 

El bloque está integrado por su titular, María Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca) y Sandra Mariela Mendoza (Tucumán).

 

La decisión fue expresada en la red social X del bloque, luego de el martes la propia senadora mendocina, Fernández Sagasti, diera a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el pedido de formar parte de la discusión y votación del proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, por medios digitales, debido a que por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, no puede movilizarse en grandes distancias.

 

Además del video donde Fernández Sagasti argumentó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia sea por vía terrestre o aéreo porque podría afectar su salud como la de su bebé, la legisladora también sostuvo que no se encuentra impedida de analizar expedientes y debatir y votar.

 

Reforzando su pedido, también hizo pública su carta enviada a la presidenta del senado, Victoria Villarruel, en la cual expresó que “la presente solicitud tiene carácter excepcional, individual y transitorio” y que “se encuentra fundada en una contraindicación médica debidamente acreditada y se limita al período durante el cual persista la imposibilidad de viajar, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

 

En el marco de su pedido, recordó, a modo de antecedente que, en la época de la pandemia del COVID-19, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

 

Por respuesta, Fernández Sagasti recibió de Victoria Villarruel un decreto en el que de manera “individual, excepcional y transitoria” habilita a la senadora kirchnerista a ser parte de forma remota, con voz y voto de la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, en la que se va a tratar el proyecto de extranjerización de tierras, pero según la letra del decreto, la habilitación de la legisladora deberá ser aceptada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

Con información de Noticias Argentinas

16:45 | 05/08/2026

Mayans rechazó la reforma

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó la iniciativa y afirmó que representa un daño para la soberanía territorial argentina.

El senador formoseño se opone a eliminar los límites para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

16:30 | 05/08/2026

La encuesta que muestra rechazo al cambio

Una encuesta de Zuban Córdoba publicada a fines de julio señaló que el 77% de los consultados considera que debe haber límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos, con un margen de error informado de ±2,62%.

16:20 | 05/08/2026

Dónde queda Molinos, la segunda localidad argentina con más tierras en manos extranjeras

Junto con San Carlos, el pueblo encabeza los territorios con más del 50% de sus tierras rurales en manos de propietarios extranjeros. Cómo es el rincón argentino.

Dónde queda Molinos, la segunda localidad de Argentina con más tierras en manos de extranjeros

El debate por la derogación de la Ley de Tierras en el Congreso puso los ojos sobre el suelo argentino que está en manos de extranjeros. Entre los sitios con mayor cantidad de hectáreas extranjerizadas se encuentra Molinos, una localidad del norte donde casi el 58% del territorio pertenece a dueños foráneos. 

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16:20 | 05/08/2026

Rectores y rectoras de universidades de todo el país rechazaron la ley de tierras

Las rectoras y los rectores de instituciones universitarias agrupados en el  Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su rechazo a la ley de inviolabilidad privada. 

 

"Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas", sostuvo el CIN en un comunicado. 

16:10 | 05/08/2026

El caso del municipio que tiene más del 50% extranjerizado

El partido bonaerense de Campana aparece entre los casos más extremos: más del 50% de sus tierras rurales se encuentran en manos extranjeras.

También presentan porcentajes elevados Puerto Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada y Zárate.

16:00 | 05/08/2026

15:45 | 05/08/2026

En Tierra del Fuego propusieron una ley para proteger zonas estratégicas

El bloque Provincia Grande presentó un proyecto de ley para proteger el patrimonio territorial y los recursos naturales de áreas clave del sur del país.

A pocos días de que el Gobierno de Javier Milei lleve al Senado su propuesta para desmantelar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en Tierra del Fuego presentaron un proyecto de ley para que se establezca un régimen de protección para las tierras consideradas estratégicas en la provincia. En sentido contrario a la gestión libertaria, la iniciativa busca reforzar los controles y proteger el dominio de zonas clave.

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15:30 | 05/08/2026

Alerta Hidrovía: clave oculta de la extranjerización de la tierra

La reforma de la ley que impulsa Milei permitiría la entrega a manos foráneas de áreas ribereñas del Río Paraná. Un informe advierte que las empresas que participan del negocio de la Vía Navegable Troncal serán las principales beneficiarias del proyecto.

La reforma de la ley contra la extranjerización de la tierra que el oficialismo en el Senado intentará tratar el 6 de agosto, después de la postergación del jueves, encierra un peligro para un elemento clave de la soberanía nacional: el control sobre la Hidrovía, principal canal de salida de exportaciones agrícolas del Cono Sur. 

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15:15 | 05/08/2026

El caso que generó la ley de Tierras en 2011

Uno de los antecedentes que impulsaron el debate original fue la venta de Valle Hermoso, en La Rioja. El paraje había sido rematado por el Banco Nación y adquirido por el estadounidense Yosef Jaime Libersohn.

El caso fue recordado en el Senado durante las exposiciones vinculadas con el proyecto actual.

15:00 | 05/08/2026

14:45 | 05/08/2026

La disputa por el territorio y los desalojos, las claves detrás de la Ley de Tierras

El proyecto libertario modifica un conjunto de normas que regulan desde las tierras rurales hasta los desalojos urbanos. Organizaciones advirtieron que el nuevo marco fortalecería a los propietarios frente a comunidades indígenas, productores familiares e inquilinos que habitan y producen en diversos territorios.

La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años

El proyecto que el Senado debatirá la próxima semana propone, a través de modificaciones que alcanzan la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, la protección de bienes comunes y hasta los procedimientos de desalojo, reforzar la la propiedad privada pero a costa de reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en tensión con otros intereses públicos o con derechos vinculados al territorio.

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14:30 | 05/08/2026

Bullrich tuvo que retroceder y culpan a Stuzenegger por el costo político

La jefa del bloque oficialista del Senado anunciará mañana martes que el Gobierno no podrá avanzar con la ley de tierras como pretendía el ministro de Desregulación. Horas frenéticas de negociación antes de la mesa política en Rosada y de la sesión en el Congreso el jueves.  

El Gobierno tuvo que ceder ante la oposición por la ley de tierras y no logrará el objetivo por el que estaba obsesionado Federico Sturzenegger, creador del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye ese ítem. En el Gobierno hay enojos para con el ministro, al que culpan de generar "el ruido político que hubo con el tema".  

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14:15 | 05/08/2026

El antecedente de Lago Escondido

El debate volvió a poner bajo la lupa el caso del empresario británico Joe Lewis, propietario de más de 12.000 hectáreas en la Patagonia vinculadas con Lago Escondido.

Especialistas consultados por El Destape sostienen que la derogación de las restricciones podría facilitar situaciones similares en otras regiones del país

14:00 | 05/08/2026

13:45 | 05/08/2026

Qué pasa con los lagos y cursos de agua

El proyecto busca derogar el artículo 10 de la legislación vigente, que restringe la compra por extranjeros de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua permanentes y de importancia.

Organizaciones y especialistas críticos del proyecto advierten que esto podría afectar áreas vinculadas con lagos, ríos y acuíferos.

13:30 | 05/08/2026

Ley de Tierras: pequeños agricultores alertan que puede destruir la soberanía alimentaria

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Tierras Rurales y habilitar la compra irrestricta por capitales extranjeros. Organizaciones campesinas e indígenas y referentes ambientalistas advierten que la medida acelera desalojos, concentra las tierras en manos corporativas y pone en riesgo la soberanía alimentaria y los bienes comunes.

El gobierno de Javier Milei avanza con la derogación de la Ley de Tierras Rurales (26.737), con el argumento de que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros desincentivan la inversión. La iniciativa, presentada como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, se tratará en el Senado. Organizaciones sociales y campesinas advirtieron que el proyecto amenaza la producción de alimentos, la diversidad territorial y la soberanía nacional. Además, señalaron que la eliminación de límites favorece la concentración y acelerar desalojos a campesinos y pequeños productores. En paralelo, pueblos originarios denunciaron que se profundiza la inseguridad jurídica sobre territorios ancestrales.

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13:15 | 05/08/2026

Los departamentos que ya superan el límite

En la actualidad, hay 36 departamentos donde la extranjerización supera actualmente el 15% permitido por la ley.

Entre los casos más altos aparecen San Carlos, en Salta, con 60%; Molinos, con 58%; General Lamadrid, en La Rioja, con 57%, y Lácar, en Neuquén, con 54%.

13:00 | 05/08/2026

Cuántas tierras están hoy en manos extranjeras

Según cifras oficiales citadas por El Destape, actualmente existen 13,2 millones de hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras, cerca del 5% del total nacional.

La cifra está por debajo del límite nacional del 15%, aunque existen departamentos donde ese porcentaje ya fue superado.

12:45 | 05/08/2026

Cuál es el país que tiene más hectáreas en Argentina

Los ciudadanos de Estados Unidos poseen más de 2,7 millones de hectáreas rurales en Argentina, alrededor del 20% del total extranjerizado.

Detrás aparecen ciudadanos de Italia y España. Las tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de las tierras rurales que están en manos extranjeras.

12:35 | 05/08/2026

Extranjerización de la tierra: qué esconde el proyecto de Milei

El proyecto que se trata el jueves que viene en el Senado deroga la ley de 2011, que ponía límites a la posesión de tierras por parte de extranjeros. Advierten que podría derivar en la entrega de zonas con agua dulce y recursos minerales. Alerta por el narcotráfico.  

En la Argentina hay de acuerdo con cifras oficiales 13,2 millones de hectáreas en manos de personas o sociedades extranjeras, casi un 5% del total de las tierras rurales del país, muy lejos del límite del 15% permitido por la ley vigente, sancionada en 2011. Si existe la posibilidad de triplicar la cantidad de tierras en manos de extranjeros, ¿por qué Javier Milei quiere eliminar toda restricción, con el proyecto de ley “de inviolabilidad de la propiedad privada”, según la denominación del Gobierno, que se va a tratar el jueves que viene en el Senado?

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12:25 | 05/08/2026

El principal cambio que busca el Gobierno en la ley de Tierras

Uno de los principales cambios del proyecto es la eliminación del tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que actualmente rige a nivel nacional, provincial y departamental.

La reforma también elimina otras restricciones incluidas en la Ley 26.737, sancionada en 2011.

12:20 | 05/08/2026

Cuándo se trata la ley de Tierras

El tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios sobre la Ley de Tierras, quedó reprogramado para el jueves 6 de agosto después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios en julio.

Patricia Bullrich aseguró luego de una reunión con Federico Sturzenegger que el Gobierno confía en aprobar la iniciativa

12:15 | 05/08/2026

El peronismo bonaerense marchará al Congreso para frenar la Ley de Tierras

Kicillof convocará a estar presente en la marcha contra la ley de tierras desde el PJ bonaerense y el Movimiento Derecho al Futuro. 

El Senado de la Nación votará el próximo jueves 6 de agosto la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita los desalojos y la extranjerización de la tierra. Desde el gobierno bonaerense adelantaron que estarán en la marcha para intentar frenar el proyecto.

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12:05 | 05/08/2026

Cuándo es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras del 6 de agosto

Organizaciones sociales, ambientales y sindicales convocaron a una movilización frente al Congreso para rechazar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Todo lo que hay que tener en cuenta de la marcha.

Bloque de LLA en el Senado.

La convocatoria para marchar al Congreso este jueves 6 de agosto comenzó a multiplicarse en todo el país durante los últimos días. La protesta, que comenzará a las 12 horas, busca rechazar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras y otras normas vinculadas a la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

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18:30 | 04/08/2026

Qué pasa con los Estados extranjeros

El proyecto mantiene restricciones para la compra directa de tierras por Estados extranjeros o empresas con participación estatal, aunque flexibiliza ampliamente las condiciones para ciudadanos y sociedades privadas extranjeras.

Durante el trámite en comisión también se debatió un mecanismo para que las provincias puedan presentar acuerdos de cooperación vinculados con tierras.

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