Kiev acusa a Rusia de crimen de guerra tras difusión de video con dron atacando a verdulero en Jersón

Un dron parece seguir al hombre antes de detonar cerca de él en Jersón.

Ucrania ​acusó el martes a Rusia de cometer un crimen de guerra tras la difusión de un video en el que se ‌ve cómo un dron persigue ‌y hiere a un vendedor de verduras en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania.

Las imágenes difundidas por la policía ucraniana muestran cómo el dron persigue a un hombre alrededor de una furgoneta que usaba como puesto ambulante, antes de explotar cuando intenta refugiarse tras el vehículo. La policía afirmó que el hombre, de unos 50 años, ​sobrevivió, pero sufrió ⁠un estado de shock y heridas por metralla.

Las autoridades ucranianas lo ‌identificaron más tarde sólo como Yurii, de 52 años, y ⁠difundieron una entrevista en video con ⁠él desde una habitación del hospital.

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"Hoy, muchos se han quedado consternados ante otro video más del 'safari' de drones que los rusos están lanzando contra la ⁠población civil en Jersón", escribió el presidente Volodímir Zelenski en ​la red social X, afirmando que "Rusia se ha ‌vuelto loca" y pidiendo más presión ‌sobre Moscú y garantías de seguridad para Ucrania.

"Debemos actuar y defender ⁠la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones", señaló.

Reuters verificó la ubicación utilizando edificios, el trazado de las carreteras y ​la vegetación, ‌que coincidían con las imágenes de satélite y de archivo. No se pudo confirmar la fecha de forma independiente, pero la policía de Ucrania y el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, afirmaron que el incidente tuvo lugar el martes.

El Ministerio ⁠de Defensa ruso no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre el incidente.

El verdulero se dirigió a Jersón por la mañana para vender sus productos, según explicó Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Jersón. Prokudin publicó la entrevista en video con el hombre en la aplicación Telegram.

"Acababa de abrir la sombrilla y había empezado a ‌descargar las cajas. Mi mujer también estaba allí. Entonces oímos un zumbido, pero ni siquiera pudimos verlo. Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo", explicó Yurii, sentado en una sala del hospital.

"Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, ‌por supuesto. De verdad, da pánico", agregó Yurii, mostrando las heridas que presentaba en ambas piernas y también en la espalda.

Sybiha afirmó que el ataque ‌forma parte de una ⁠campaña deliberada de Rusia para intimidar a la población civil. "Este bárbaro crimen de guerra ruso en Jersón exige ​la condena internacional y que se haga justicia, pero miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública", escribió en Telegram.

Con información de Reuters