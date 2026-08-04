Francisco "Pancho" Ortega: edad, altura y de qué juega el futbolista de River

Francisco Ortega en Argentina.

Francisco Ortega logró desde el comienzo de su carrera destacarse como uno de los jugadores más interesantes en su posición, lo que lo llevó a una rápida venta a Europa. Su nombre volvió a cobrar fuerza en el mercado de pases después del Mundial 2026 al convertirse en una alternativa para reforzar uno de los puestos más sensibles de River Plate, gracias a un perfil que combina experiencia, proyección y recorrido internacional.

Con pasado en Vélez Sarsfield y un importante paso por el Olympiacos de Grecia, el defensor se consolidó como un jugador confiable en el sector izquierdo de la cancha. Su capacidad para aportar en defensa y sumarse al ataque lo transformó en un futbolista seguido de cerca por distintos clubes, además de mantenerlo dentro de la consideración del fútbol argentino.

Edad, altura y de qué juega Francisco Ortega

Francisco Gabriel Ortega nació el 19 de marzo de 1999, por lo que tiene 27 años. Formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, juega de lateral izquierdo y debutó profesionalmente siendo muy joven. Con el paso de las temporadas, logró afianzarse como titular antes de dar el salto al fútbol europeo. Su evolución lo llevó a convertirse en uno de los laterales izquierdos argentinos con mayor continuidad en el exterior.

El futbolista mide 1,77 metros de altura. Su contextura física le permite combinar velocidad, resistencia y fortaleza para desempeñarse sobre la banda izquierda. Además de su capacidad para recorrer muchos metros durante los partidos, se destaca por su potencia en los duelos individuales y por su buen juego aéreo, características que complementan su perfil defensivo.

Francisco Ortega en Grecia.

Características de juego de Ortega

Francisco Ortega se desempeña como lateral izquierdo, aunque también puede ocupar posiciones más adelantadas por ese sector cuando el esquema lo requiere. Zurdo natural, se caracteriza por proyectarse constantemente al ataque, ofrecer amplitud por la banda y enviar centros precisos al área, sin descuidar sus responsabilidades defensivas.

A lo largo de su carrera fue utilizado tanto en líneas de cuatro defensores como en sistemas con carrileros, una versatilidad que le permitió adaptarse a distintos entrenadores y estilos de juego. Su despliegue físico, la intensidad para recuperar la pelota y la facilidad para incorporarse al ataque son algunos de los aspectos más valorados de su juego.

Tras consolidarse en Vélez, Ortega continuó su carrera en Olympiacos, donde sumó experiencia en competiciones locales e internacionales. Ese recorrido le permitió enfrentarse a rivales de primer nivel y potenciar su crecimiento futbolístico. Gracias a ese proceso, llegó a convertirse en una opción atractiva para River, que encontró en él un futbolista con experiencia, buen presente y condiciones para reforzar el lateral izquierdo.