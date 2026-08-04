La fuerte advertencia de Flamengo a Almada mientras River avanza: "Grandeza"

Flamengo endureció su postura y lanzó una advertencia a Thiago Almada, mientras River Plate volvió a avanzar por el jugador de la Selección Argentina. (Foto: Reuters/Bruna Casas).

La novela por Thiago Almada sumó un nuevo capítulo. Mientras River Plate avanzó en las negociaciones para repatriar al campeón del mundo, Flamengo de Brasil endureció su postura y envió un mensaje directo al futbolista de la Selección Argentina, en el que le aclaró que no modificará su oferta y que no participará de una puja económica.

El encargado de hacerlo fue José Boto, director deportivo del club de Río de Janeiro, quien viajó especialmente a la Argentina para reunirse con el representante del futbolista. Allí dejó una advertencia contundente: la propuesta económica presentada no será modificada.

"La oferta es la que ya acordamos. Si Almada quiere jugar en Flamengo, será bajo esas condiciones. No participamos de subastas", expresó el dirigente ante periodistas este martes, dejando en claro que el "Mengao" no elevará su oferta para competir con otros interesados.

Lejos de intentar persuadir al mediocampista de Atlético de Madrid, Boto aseguró que no era necesario hacerlo. "No vine a convencer a Almada. Sería absurdo. Él ya jugó en Brasil y conoce perfectamente la grandeza de Flamengo", afirmó luego de su paso por Buenos Aires.

"Puede venir Almada, puede llegar otro futbolista o incluso no incorporarse nadie. Lo importante es que Flamengo no comprometerá su estabilidad financiera", aseguró el dirigente, quien también mencionó que estuvo en la capital argentina para atender otro temas.

Boto también hizo referencia al esfuerzo económico que implica una operación de semejante magnitud. "¿Saben cuántas transferencias superiores a los 20 millones de euros hubo en el fútbol brasileño? Apenas siete", recordó, para dimensionar la inversión que Flamengo estaba dispuesto a realizar.

River Plate ganó terreno por el fichaje de Almada en las últimas horas

Mientras Flamengo mantiene su postura, River volvió a meterse de lleno en la negociación y aparece como uno de los grandes candidatos para quedarse con el exjugador de Atlanta United, Olympique Lyon, Botafogo y acutal "Colchonero" de España.

Según informaron ESPN y TyC Sports, el conjunto de Núñez ya tendría encaminado un acuerdo con el jugador en lo que respecta a las condiciones personales. Además, existe un factor que juega a favor del equipo argentino: Almada vería con buenos ojos regresar al país si finalmente no aparece una propuesta europea que lo convenza de seguir su carrera en el Viejo Continente.

Por eso, en River crecen las expectativas de concretar una incorporación que sería uno de los grandes golpes del mercado de pases.

La decisión final, sin embargo, no depende únicamente del futbolista. El Atlético de Madrid todavía no llegó a un acuerdo con ninguno de los dos clubes y pretende recuperar la fuerte inversión realizada por el mediocampista. En junio de 2025, el conjunto español desembolsó 21 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos y ahora busca una cifra cercana a ese monto para desprenderse del jugador.

Por ahora, ninguno de los dos clubes logró cerrar un acuerdo con el equipo español, aunque Flamengo ya había fijado esta semana como plazo para resolver la negociación. Con River decidido a acelerar y Flamengo manteniendo una postura firme, el futuro de Almada parece entrar en su etapa definitiva. La resolución podría llegar en los próximos días y marcar uno de los movimientos más importantes del actual mercado de pases.