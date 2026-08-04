Llega Ludovico Einaudi llega al Teatro Colón en 2027: entradas y fecha de cuándo toca

Ludovico Einaudi regresa a la Argentina y se sube a uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Teatro Colón. El compositor italiano llega en 2027 con Solo Piano, un concierto que lo tiene como protagonista y donde se acerca al público de una manera más íntima y diferente.

Cuándo toca Ludovico Einaudi en el Teatro Colón: la fecha confirmada

El artista italiano llega a Buenos Aires el próximo 1 de marzo de 2027 en la sala principal del Teatro Colón. Tras agotar localidades en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Teatro Real de Madrid, el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París y el Carnegie Hall de Nueva York, el compositor italiano llega al escenario más importante de Sudamérica.

Ludovico Einaudi tocará el 1 de marzo de 2027 en el Teatro Colón

Durante el espectáculo, el artista italiano hará un recorrido por su obra con algunas de sus composiciones más emblemáticas junto con piezas de creación más reciente, en un programa especialmente curado para presentarlas en su expresión más pura.

Solo sobre el escenario, Einaudi busca que cada obra despliegue toda su sutileza y profundidad emocional, dando lugar a un encuentro íntimo entre el artista, el piano y el público. Si bien en su anterior presentación en el Teatro Gran Rex el compositor agotó localidades, la nueva fecha marcará un debut diferente porque no solo se subirá a uno de los escenarios más importantes, sino que presentará su aclamado formato solista.

Ludovico Einaudi en Argentina: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas se podrán comprar en la página oficial de LivePass a partir de esta semana. La venta será en dos etapas:

Preventa exclusiva para clientes de BBVA: estará disponible el miércoles 5 de agosto a partir de las 11:00 hs. Los clientes BBVA podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

estará disponible Los clientes BBVA podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Venta general: a partir del viernes 7 de agosto a las 11:00 hs para todos los medios de pago. Se mantiene el beneficio de 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta para los clientes de BBVA.

Los precios de espectáculo varían según las ubicaciones dentro del Teatro Colón. Sin embargo, las entradas comienzan en los $70.000 y las localidades más costosas alcanzan los $450.000.