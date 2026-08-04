Tenía leucemia: el espectáculo llora la muerte de un querido actor.

Scott Hylands, actor canadiense con una extensa trayectoria en cine y televisión, murió a los 83 años. Recordado principalmente por su papel del detective Kevin "O.B." O'Brien en Night Heat, también integró el elenco de producciones como Fargo, The X-Files, NYPD Blue y Once Upon a Time.

La noticia fue confirmada por su hijo, Luke Hylands, quien informó que el actor falleció el 29 de julio. Hylands vivía desde hacía años en Salt Spring Island, en la provincia canadiense de Columbia Británica, y en 2021 había sido diagnosticado con leucemia mieloide aguda.

A lo largo de su carrera interpretó numerosos villanos y personajes secundarios en producciones estadounidenses, hasta que encontró su papel más emblemático al regresar a Canadá para protagonizar Night Heat.

Tenía leucemia: el espectáculo llora la muerte de un querido actor.

El éxito de Night Heat

En la serie policial dio vida al experimentado detective Kevin "O.B." O'Brien, mientras que Jeff Wincott interpretó a su joven e impulsivo compañero, Frank Giambone. La ficción, creada a partir de una idea del exdetective neoyorquino Sonny Grosso, quien participó en la investigación que inspiró el caso de la "French Connection", seguía el trabajo de ambos policías durante un turno nocturno.

Night Heat se emitió entre 1985 y 1989, alcanzó cuatro temporadas y 96 episodios, y marcó un hito al convertirse en la primera serie dramática original canadiense transmitida simultáneamente en Estados Unidos, donde se emitía por CBS.