Treinta años de abrazos: la historia menos conocida de Pimpinela que cambió la vida de cientos de chicos

Hogar Pimpinela, la historia menos conocida de Joaquín y Lucía Galán que cambió la vida de cientos de chicos.

Mientras millones de personas identifican a Lucía y Joaquín Galán con los grandes éxitos de Pimpinela, desde hace tres décadas los hermanos sostienen otra obra que transcurre lejos de los escenarios y los aplausos. El Hogar Pimpinela para la Niñez cumplió 30 años de trabajo ininterrumpido, acompañando a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y construyendo historias que encontraron una segunda oportunidad.

El aniversario se celebró con un emotivo encuentro en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, en Vicente López, donde más de 200 invitados, entre colaboradores, familias, jóvenes que crecieron en la institución, funcionarios y artistas, se reunieron para repasar el camino recorrido desde la creación de la asociación civil, el 2 de julio de 1996.

Lucía y Joaquín Galán son los padrinos y fundadores del Hogar Pimpinela.

Pero, para sus fundadores, el festejo tuvo un significado especial. "No celebramos que exista un hogar. El verdadero motivo de festejo será el día en que ya no hagan falta. Mientras tanto, celebramos que seguimos siendo una gran familia", expresó Lucía Galán durante la ceremonia, sintetizando el espíritu con el que nació el proyecto.

Cómo nació el Hogar Pimpinela

La historia del Hogar Pimpinela comenzó mucho antes de abrir sus puertas. El compromiso solidario de los hermanos Galán fue creciendo con los años, aunque el impulso definitivo llegó a comienzos de la década de 1990, cuando una reflexión atravesó a la familia, ¿por qué algunos chicos llegan al mundo rodeados de oportunidades mientras otros deben enfrentar la vida completamente desprotegidos? Esa inquietud terminó convirtiéndose en un proyecto concreto que, seis años después, comenzó a recibir a sus primeros niños.

Durante el acto por el aniversario, Joaquín Galán recordó con humor los comienzos. Contó que el plan inicial era crear un hogar para un centenar de chicos, pero que el contacto con la realidad les hizo comprender rápidamente que lo más importante no era la cantidad, sino brindar una atención personalizada que permitiera acompañar cada historia de manera cercana.

Graciela Borges fue una de las grandes invitadas de la noche.

A lo largo de estos 30 años, cientos de niños y niñas encontraron allí mucho más que un lugar donde vivir. El objetivo siempre fue ofrecer contención, acompañamiento terapéutico y afectivo, además de trabajar para que cada uno pudiera regresar con su familia biológica cuando fuera posible o integrarse a una familia adoptiva mediante los procesos judiciales correspondientes.

Uno de los momentos más conmovedores de la celebración llegó con el testimonio de Mercedes, una de las primeras niñas que ingresó al Hogar junto a cinco de sus hermanos el mismo día de su inauguración. Hoy, convertida en madre y asistente social, recordó cómo aquella institución marcó su vida. Según contó, allí encontró no solo protección, sino también herramientas para construir su futuro. Su deseo, aseguró, es que muchos otros chicos puedan acceder a una familia y ser escuchados, porque todos merecen la posibilidad de cumplir sus sueños.

Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Julia Zenko fueron algunos de los artistas que asistieron a la gala.

El aniversario reunió a autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, trabajadores del Hogar, familias y numerosas figuras del espectáculo que acompañan desde hace años el trabajo solidario de los hermanos Galán. La conducción estuvo a cargo de Silvina Chediek y la música también ocupó un lugar central de la noche, con presentaciones de artistas como Marilina Ross, Patricia Sosa, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Manuela Bravo y Katy Viqueira, además de los propios Lucía y Joaquín.

Entre los invitados también estuvieron Graciela Borges, Eugenia Tobal, Ángel de Brito, Carina Zampini, Gabriel Corrado, Susana Roccasalvo y Marcelo Polino, quienes se sumaron al homenaje por las tres décadas de la institución.