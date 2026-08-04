"Loan sigue secuestrado": los papás del nene denuncian presiones para frenar la investigación

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la familia del niño volvió a hablar públicamente, a través de un extenso comunicado en el que denunciaron maniobras para obstaculizar la investigación judicial y advirtieron que no aceptarán que se cierre ninguna de las hipótesis mientras el menor continúe desaparecido.

El documento, titulado "Los secuestradores y los obstaculizadores", fue publicado el 31 de julio por los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En ese proceso se juzga a 17 acusados por la presunta sustracción del niño y por el supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.

"Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo", expresan en el escrito. Allí, los familiares remarcan que su único reclamo ha sido que el Estado investigue "hasta las últimas consecuencias".

Críticas a las denuncias contra la jueza Pozzer Penzo

Uno de los principales ejes del comunicado tiene que ver con las denuncias impulsadas contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien estuvo a cargo de la instrucción de la causa y elevó el expediente a juicio oral.

La familia sostiene que las acusaciones comenzaron a tomar fuerza cuando la investigación avanzó y cuestionó los intentos de desacreditar a funcionarios judiciales vinculados al expediente. En esa línea, consideró que los ataques se fueron ampliando: primero alcanzaron a las víctimas, luego a los familiares, testigos, investigadores y finalmente a magistrados.

También expresaron su rechazo al pedido de archivo de una investigación paralela vinculada a Gustavo Vera y remarcaron que, mientras Loan siga desaparecido, ninguna línea de investigación debería descartarse de manera anticipada. "Loan no está, Loan sigue secuestrado", expresaron, insistiendo en que toda hipótesis debe ser analizada por la Justicia.

El respaldo de la familia al juicio oral

En el comunicado, los Peña-Noguera también valoraron el trabajo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, que retomó las audiencias tras la feria judicial y ya escuchó a más de una veintena de testigos entre familiares, policías y efectivos de fuerzas federales.

Además, aseguraron que continúa abierta una investigación paralela en el Juzgado Federal de Goya, donde se analizan acciones de entorpecimiento, campañas de desinformación y otros hechos que aún deben ser esclarecidos.

Hacia el final del documento, los familiares reafirmaron que no buscan señalar culpables antes de tiempo, sino reclamar que la investigación avance sin interferencias: "La verdad no puede detenerse cuando la investigación comienza a acercarse a intereses relevantes".

"La verdad no pertenece a una familia. No pertenece a un juez. No pertenece a un fiscal. No pertenece a un gobierno. La verdad pertenece a la sociedad", cerraron en el comunicado.