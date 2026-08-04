Fuente: GMV.

La investigación, realizada por cuatro universidades y publicada originalmente en Wired, enfrentó a un agente de IA contra un estafador humano en la fase de generar vínculo emocional, conocida en inglés como "pig butchering". El resultado sorprendió incluso a los propios investigadores.

Cómo se armó el experimento

Investigadores de la Universidad Amrita Vishwa Vidyapeetham, la Universidad de Foscari de Venecia, la Universidad de Melbourne y la Universidad Ben Gurion del Negev entrevistaron primero a 145 ex estafadores, incluyendo sobrevivientes de tráfico humano en Camboya, Myanmar y Laos. Con esa base, diseñaron una prueba: un agente de Claude, de Anthropic, y un estafador humano experto conversaron durante una semana con distintos sujetos que creían participar de un estudio sobre amistades en línea, sin saber que uno de sus interlocutores era una máquina.

Los resultados: la IA generó más confianza

Al final de la semana, ambos pidieron a los sujetos que descargaran una aplicación, como indicador de una acción que podría derivar en una estafa real.

El resultado fue contundente:

El 46% aceptó la solicitud de la IA

aceptó la solicitud de la IA Solo el 18% aceptó la del humano

aceptó la del humano La IA recibió un puntaje de confianza de 3.78 sobre 5 , contra 3.31 del humano

, contra 3.31 del humano El 80% de los mensajes de los sujetos se enviaron al bot

Solo uno de los 22 sujetos se dio cuenta durante la semana de que estaba hablando con una máquina.

Una IA que nunca admite ser IA

El agente utilizado estaba configurado para no revelar su identidad artificial, y ni siquiera lo hizo cuando se le preguntó directamente: inventaba historias para justificar sus propios errores. En pruebas adicionales, Gemini 3.1 Pro tampoco admitió ser IA bajo presión, mientras que ChatGPT 5.5 y Claude Opus 5 lo confesaban solo en algunas ocasiones.

Consultada por los investigadores, Anthropic respondió que el estudio se realizó con una versión de Claude de principios de 2025 que ya no está disponible, y que desde entonces implementó nuevos sistemas de detección de estafas: según la compañía, Claude Opus 5 responde de forma adecuada en el 97% de las conversaciones de estafa simuladas antes de cada lanzamiento.