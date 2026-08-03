Descuentos Cuenta DNI que llegan en agosto 2026: cuándo se puede comprar con el 20% en carnicerías y beneficios que hay

Cuenta DNI.

Los descuentos de Cuenta DNI vuelven a ser uno de los principales aliados para cuidar el bolsillo en agosto de 2026. La billetera digital gratuita del Banco Provincia mantiene beneficios en distintos rubros y suma promociones semanales para más de 10 millones de personas usuarias, con reintegros que alcanzan desde alimentos hasta gastronomía, supermercados, librerías y farmacias.

Entre las consultas más frecuentes aparece una en particular: ¿cuándo se puede comprar con el 20% de descuento en carnicerías? A ese beneficio se suman promociones del 25%, 30% y 40% según el rubro, además de cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

¿Cuándo hay 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI?

Uno de los beneficios más esperados del mes es el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, una promoción que suele concentrar una gran cantidad de compras por el ahorro que representa. Durante agosto de 2026, el beneficio estará disponible en las jornadas informadas por Banco Provincia para los comercios adheridos. La promoción se aplica exclusivamente en los locales participantes y respetando las condiciones establecidas para la billetera digital.

Además de este descuento especial, Cuenta DNI mantiene una amplia variedad de promociones para las compras cotidianas, lo que permite combinar el ahorro en distintos rubros durante toda la semana.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2026

Estos son los beneficios vigentes durante agosto:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona , alcanzable con compras de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de , alcanzable con compras de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales , con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de , con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope mensual de $18.000 por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope mensual de por persona, alcanzable con consumos de $45.000. Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana .

40% de descuento todos los días, con tope de . Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana y persona , con compras de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos. Tope de , con compras de $32.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 semanales . No aplica para combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de . No aplica para combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000 , alcanzable con compras de $50.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de , alcanzable con compras de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés mediante pagos con QR en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

Cuenta DNI.

Descuentos en supermercados: qué cadenas participan

A las promociones habituales se suman beneficios exclusivos en supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de agosto quedó conformado de la siguiente manera: