Cuenta DNI: descuentos en carnicerías en agosto 2026 y qué días ahorrar hasta 20%

Cuenta DNI en carnicerías.

Agosto 2026 llega con una nueva batería de promociones de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya utilizan más de 10 millones de personas. Durante todo el mes, quienes paguen con la aplicación podrán acceder a descuentos en comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, ferias, mercados bonaerenses y otros rubros, con reintegros semanales y mensuales.

Entre las consultas más frecuentes aparece una vinculada a las compras de alimentos: ¿hay descuentos para comprar carne? Si bien en agosto no figura una promoción exclusiva para carnicerías, sí es posible obtener hasta un 20% de descuento realizando las compras en comercios de cercanía adheridos, un beneficio que también alcanza a muchas carnicerías de barrio que operan con Cuenta DNI.

¿Qué días hay descuento para comprar carne con Cuenta DNI?

Durante agosto de 2026, quienes compren en comercios de cercanía adheridos podrán acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el reintegro máximo será necesario realizar consumos por $30.000 durante la semana. En este universo de comercios participan numerosos negocios de barrio, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías adheridas al programa de Banco Provincia.

Por ese motivo, quienes quieran ahorrar en la compra de carne deberán verificar previamente que el local acepte Cuenta DNI y forme parte de la promoción vigente.

Todos los descuentos de Cuenta DNI durante agosto

Además del beneficio para comercios de cercanía, la billetera digital mantiene una amplia variedad de promociones:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 semanales por persona.

20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 semanales por persona. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000.

40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000. Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días.

40% de descuento todos los días. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro de hasta $8.000 por semana.

25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro de hasta $8.000 por semana. YPF Full: 25% de descuento los fines de semana en locales gastronómicos adheridos. No incluye combustibles.

25% de descuento los fines de semana en locales gastronómicos adheridos. No incluye combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes.

10% de descuento los lunes y martes. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves.

10% de descuento los miércoles y jueves. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés mediante pagos con QR en comercios adheridos, excepto alimentos.

Cuenta DNI.

Supermercados: qué promociones siguen vigentes

Las promociones también alcanzan a distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de beneficios es el siguiente:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 semanales y compras desde $30.000.

15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 semanales y compras desde $30.000. Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000 por día.

15% los martes, con tope de $20.000 por día. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

10% los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. La Anónima: 10% los miércoles, con tope semanal de $5.000.

10% los miércoles, con tope semanal de $5.000. Josimar: 10% los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

10% los miércoles, con tope de $6.000 por semana. Toledo: 15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles posteriores.

15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles posteriores. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos

Durante agosto, la mejor estrategia para ahorrar con Cuenta DNI será distribuir las compras según el calendario de promociones. Quienes compren carne en carnicerías adheridas o en otros comercios de cercanía podrán acceder al 20% de descuento de lunes a viernes, mientras que los fines de semana quedarán reservados para aprovechar los beneficios en gastronomía. Sumados a las promociones en supermercados, ferias y mercados bonaerenses, los descuentos permiten reducir significativamente el gasto mensual en alimentos y consumo cotidiano.