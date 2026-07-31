El popular corte de carne que se consigue a menos de $10.000 gracias al beneficio de la Cuenta DNI

El beneficio para comprar carne con descuento es de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia.

En las carnicerías bonaerenses hay una opción que suma preferencia durante la época invernal: barato, rinde para varias porciones y posee la proporción justa de grasa para aportar un gusto marcado en preparaciones prolongadas. Es una de las alternativas más buscadas para guisados, estofados y cocciones a las brasas de varias horas, y en estos días volvió a captar la atención por su valor accesible con Cuenta DNI.

La protagonista del beneficio es la falda, uno de los cortes vacunos con mejor equilibrio entre costo y rendimiento. Se extrae de la región ventral del bovino, situada entre el costillar y el flanco, y se distingue por incluir hueso, fibras alargadas y una clara presencia de grasa entre los tejidos.

A diferencia de las piezas de carne más suaves, este corte requiere de tiempos de cocción extensos para lograr que su textura se vuelva tierna. Elaborado adecuadamente, brinda un resultado muy jugoso y de sabor concentrado, por lo que suele convertirse en el ingrediente principal de ollas populares, estofados y asados a fuego lento.

El ahorro con Cuenta DNI en carnicerías

El beneficio para adquirir esta pieza proviene de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Dentro de los beneficios disponibles para el mes de julio, la aplicación otorga una bonificación del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas calificadas como comercios de cercanía.

En la actualidad, el kilo de falda cotiza en un promedio de $11.724 en los comercios del rubro en la provincia de Buenos Aires. Al aplicar la rebaja del 20% (equivalente a $2.345 de ahorro), la suma final disminuye a $9.379 por kilo.

La falda de ternera requiere una cocción lenta y extensa para que su textura se vuelva tierna.

Para validar la promoción, la transacción debe concretarse de manera exclusiva mediante la aplicación, ya sea utilizando la lectura de código QR o la función Clave DNI. El beneficio se encuentra disponible de lunes a viernes, estipulando un mínimo de reintegro de $6.000 semanales por usuario, tope al que se accede al realizar una compra de $30.000.

Ideas para cocinar falda en invierno