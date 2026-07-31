Denuncian que Gendarmería Nacional hostigó a un ex preso político con un registro de la dictadura

La demora de un ex detenido político durante un control de Gendarmería Nacional en la localidad de Pirané generó una denuncia por hostigamiento y derivará en la presentación de un habeas corpus colectivo para proteger a expresos políticos de Formosa y de otras provincias. El planteo será impulsado por el abogado querellante en causas de lesa humanidad, Luis Zapiola, quien advirtió sobre la utilización de registros vinculados a la última dictadura militar.

El hecho tuvo como protagonista a Higinio Balderrama, ex perseguido político formoseño, quien fue detenido en un control vehicular realizado el viernes pasado. Según explicó Zapiola, tras consultar una base de datos, efectivos de Gendarmería le informaron que existía una causa iniciada en 1976, durante la última dictadura militar, por lo que resolvieron demorarlo.

De acuerdo con el abogado, se trata de un expediente originado en el contexto de las detenciones arbitrarias e ilegales realizadas por el gobierno de facto, que actualmente carece de vigencia jurídica. "Surge una causa del año 1976, producto de estas detenciones arbitrarias e ilegales que se realizaron en ese momento", señaló, al sostener que el procedimiento tuvo como finalidad hostigar a su representado.

Testigo en juicios de lesa humanidad

Zapiola recordó que Balderrama fue detenido el 24 de marzo de 1976 por la propia Gendarmería Nacional y trasladado al centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, donde permaneció cautivo durante 45 días y fue sometido a torturas.

Además, destacó que fue testigo en los cinco juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la provincia y que su detención ilegal ya fue juzgada y sancionada por la Justicia.

El abogado consideró especialmente grave la existencia de registros provenientes de causas abiertas durante la dictadura militar. "La sola existencia de datos de causas truchas iniciadas por la dictadura militar y el importunar a víctimas de la represión estatal constituye un verdadero acto de revictimización", afirmó.

También explicó que, tras realizar averiguaciones, constataron que la Policía de Formosa no registra antecedentes de Balderrama en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) por lo que surgieron dudas sobre la base de datos consultada por Gendarmería. "La pregunta es qué base de datos está utilizando la Gendarmería Nacional. Aparentemente no es el Sifcop, es otra", sostuvo Zapiola, quien advirtió que podría tratarse de un sistema paralelo utilizado por fuerzas federales.

Frente a esta situación, Zapiola confirmó que, junto al abogado Jorge Caraballo, trabaja en la presentación de un habeas corpus colectivo para resguardar a los ex presos políticos de Formosa y, eventualmente, a víctimas del terrorismo de Estado de otras provincias.

El objetivo de la acción judicial será impedir que quienes fueron perseguidos durante la última dictadura militar vuelvan a ser demorados, identificados o afectados por registros derivados de causas consideradas ilegítimas.