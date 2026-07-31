Netflix enfrenta una demanda millonaria tras el robo de una película inédita con Nicolas Cage

Netflix enfrenta una demanda millonaria por haber perdido en un robo una película inédita de Nicolas Cage.

Nicolas Cage quedó involucrado en un escándalo luego de que Netflix denunciara el robo de un filme inédito de sus oficinas en Los Ángeles, dando lugar a una demanda millonaria de los directores de la película Fortitude, protagonizada por la estrella de cine.

El guionista y productor Simon Afram y su empresa, Op-Fortitude, presentaron una demanda este jueves en un tribunal federal de California en la que acusan a Netflix de perjudicar la venta de Fortitude, un thriller de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial, tras perder una copia de la película que había sido entregada para su visualización. La demanda exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares, según reveló The Hollywood Reporter.

El robo se produjo cuando una persona aún sin identificar ingresó a las oficinas de Netflix y se llevó varias unidades de almacenamiento el mes pasado. Según confirmó una fuente de la compañía a dicha publicación, el resto de las unidades estaban vacías.

Los productores aseguran que el robo de la película ha estropeado su venta, ya que cualquier distribuidor potencial tendría que ser informado de que se robó una copia sin cifrar antes de su estreno. Incluso, argumentan que esto podría afectar las negociaciones de adquisición, además de perjudicar el estreno del filme (ya que podría filtrarse antes de llegar a las salas).

Fortitude, dirigida por Simon West, narra la historia real de agentes de la inteligencia británica que utilizaron novedosas operaciones estratégicas para engañar a la cúpula nazi. La película está protagonizada por Nicolas Cage y cuenta en su reparto con Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà y Alice Eve.

El comunicado de Netflix tras la demanda

La plataforma emitió un fuerte comunicado luego de quedar salpicada por el escandaloso robo y se desligó de responsabilidades por el robo. "Netflix rechaza cualquier afirmación de que asume el riesgo de pérdida de una película entregada sin las medidas de seguridad estándar del sector", declaró un portavoz de la empresa.

"Aunque no poseemos los derechos de Fortitude, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos adoptado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo. Esto incluye llevar a cabo una investigación exhaustiva y ofrecerse a monitorear sitios de piratería conocidos para detectar cualquier distribución o venta no autorizada", agregaron.

El comunicado de Netflix cerró con un compromiso de seguir la investigación, aunque responderán a la demanda iniciada por los productores: "Lamentablemente, la semana pasada alguien robó un buen número de unidades de almacenamiento de los escritorios de nuestras oficinas. Hemos estado trabajando en ello con nuestros equipos de seguridad, pero sin éxito. Nuestros equipos antipiratería están en alerta máxima ante esta brecha de seguridad y se mantendrán vigilantes".