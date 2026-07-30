Ancelotti deja a Neymar, Camisero y Danilo fuera de planes de Brasil y apuesta por nueva generación

Imagen de archivo de los brasileños Casemiro (izq) y Neymar Jr. celebrando un gol en el partido de dieciseisavos de final del Mundial ante Japón, en el Estadio de Houston, Texas, EEUU.

Neymar, ​Casemiro y Danilo ya no entrarán en los planes de la selección brasileña, que buscará formar una ‌plantilla más joven de ‌cara a la Copa América de 2028, según declaró el seleccionador Carlo Ancelotti a la cadena brasileña ge.

El delantero Neymar, de 34 años, se retiró de la selección después de la eliminación de Brasil del Mundial tras caer ante Noruega en octavos de final. El ​centrocampista Casemiro, de ⁠34 años, y el defensa Danilo, de 35, aún ‌no han anunciado su adiós al combinado ⁠nacional.

"Creo que este Mundial marca el ⁠final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo y Casemiro, todos esos jugadores ⁠que tenían más de 30 años en el ​Mundial", dijo Ancelotti en una entrevista ‌publicada el miércoles.

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"Vamos a identificar ‌a nuevos jugadores que puedan incorporarse; no me refiero ⁠al próximo Mundial de 2030, sino a aquellos que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028", señaló.

Desde que conquistó ​un quinto ‌Mundial en 2002, lo más lejos que ha llegado Brasil —que se enfrentará a Australia en dos amistosos en septiembre— en el torneo han sido las semifinales en una sola ocasión. Además, ⁠no gana la Copa América desde 2019.

"No voy a decir que vaya a sustituir a los 26 jugadores. Vamos a mantener a algunos jugadores importantes que puedan continuar con el trabajo, como Marquinhos, por citar a uno", afirmó el técnico italiano, que asumió el cargo de seleccionador de Brasil ‌en junio de 2025.

"Creo que es importante que se queden para dar una señal de continuidad al trabajo. Pero la idea es cambiar, incorporar a una nueva generación", agregó.

La Federación Italiana de Fútbol sondeó a Ancelotti para el puesto de ‌seleccionador de Italia.

"Simplemente hubo un contacto por parte de la federación, pero no es una cuestión de contrato, es una ‌cuestión de compromiso", ⁠explicó Ancelotti. "Tengo un compromiso con Brasil, no porque haya firmado un contrato, sino por ​el año que he pasado aquí, donde me han acogido muy bien, y no quiero romper ese compromiso".

Con información de Reuters