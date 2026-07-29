La Ciudad concentra seis de cada diez empresas informáticas del país

Un informe del Observatorio de la Industria de la UTN Buenos Aires destacó el crecimiento del empleo, la facturación y las exportaciones del sector. En 2024, CABA reunió 3.800 empresas y concentró más del 68% del empleo informático registrado de la Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires se consolidó como el principal polo informático del país: concentra el 60,4% de las empresas del sector y el 68,1% de los puestos de trabajo registrados, según un nuevo informe elaborado por el Observatorio de la Industria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires.

En 2025, el sector alcanzó los 106.578 trabajadores registrados en la Ciudad. Esto representa un crecimiento del 62,3% respecto de 2016 y la incorporación de casi 41.000 nuevos empleos durante el período. Solo en el último año se sumaron 1.902 puestos de trabajo, principalmente en actividades de consultoría informática, desarrollo de software, procesamiento de datos, inteligencia artificial y sistemas.

La expansión también se observa en la cantidad de empresas. Durante 2024 se registraron 3.800 firmas informáticas en CABA, 52 más que el año anterior. La provincia de Buenos Aires se ubicó en segundo lugar, con 1.490 empresas, seguida por Córdoba, con 632, y Santa Fe, con 472.

Los indicadores económicos acompañaron este crecimiento. En el primer semestre de 2025, la facturación real del sector alcanzó los 13,7 billones de pesos, un incremento interanual del 20,1%. El mercado interno representó el 86% de las ventas, aunque las exportaciones también mostraron un fuerte dinamismo.

Durante ese mismo período, las exportaciones de servicios informáticos desde la Ciudad alcanzaron los 1.634 millones de dólares, un 33,3% más que en el primer semestre de 2024 y más del doble de los niveles registrados en 2017.

El informe también destaca el papel del Distrito Tecnológico de Parque Patricios y Pompeya. Creado en 2008, el polo reúne actualmente a 302 empresas vinculadas al software, la inteligencia artificial, la robótica, el hardware, la biotecnología y otros servicios tecnológicos.

Desde el Observatorio de la Industria señalaron que la concentración de empresas, trabajadores e inversiones convierte a la Ciudad en un territorio central para analizar la evolución de la economía del conocimiento y el impacto de la transformación digital sobre el entramado productivo nacional.

El estudio concluye que la expansión del empleo, el aumento de la facturación y el crecimiento de las exportaciones confirman el carácter estratégico del sector informático para el desarrollo económico y productivo del país.