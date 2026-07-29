La rompió el chico de Haití para la Selección Argentina Sub 17: triunfo ante Ecuador

La rompió el chico de Haití de la Selección Argentina: triunfo de la Sub 17

Stephen "Kiki" Ramos volvió a dar que hablar en las últimas horas después de ser figura en la Selección Argentina Sub 17 en año de Mundial. El crack de Haití que representa a nuestro país vistiendo la "Albiceleste" fue parte del equipo que venció 2 a 1 a su par de Ecuador -Benjamín Vallejo y Facundo Salinas- en cancha de Lanús en lo que fue nada más y nada menos que su debut con la camiseta argentina. El delantero que se desempeña en las inferiores de Vélez Sarsfield no sólo no defraudó, sino que fue figura incluso sin marcar goles -que hicieron sus compañeros del conjunto de Liniers- entrando desde el banco.

Si bien el seleccionado de su país lo buscó, Ramos se decidió y luego de que Diego Placente lo incluya en su plantel no cambió su deseo de jugar para la nación que lo adoptó cuando llegó desde Haití tras el terrible terremoto sufrido en 2010. Los años pasaron, se afianzó en el "Fortín" y ahora no sólo es una de sus grandes promesas, sino que mientras espera por su chance en Primera, también sueña con una oportunidad en la Mayor y demuestra que tiene condiciones.

Quién es Kiki Ramos, el crack de Haití que la rompió en la Sub 17 y espera su chance en la Mayor

El joven crack que brilla en Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe el 3 de abril del 2009 y con nueve meses fue adoptado por una familia argentina después del terremoto que afectó a su país el 12 de enero del 2010. Aquel triste hecho marcó la historia del territorio haitiano para siempre ya que fue uno de los sismos más devastadores jamás visto. Kiki Ramos arribó a suelo argentino y de allí en adelante construyó un camino que puede llevarlo a lo más alto.

Kiki Ramos, la joya de Haití que juega en Vélez y debutó en la Selección Argentina Sub 17

Con respecto a sus características, el delantero el diestro y mide 1,75 mts. La potencia física y la velocidad son dos puntos altos de su rendimiento que los explota de lleno en el "Fortín". A su vez, puede cambiar de posición ya que juega tanto de extremo -ya sea por derecha o por izquierda- como también de nueve. Estos detalles hacen que sea difícil de marcar y por eso también acumula 12 gritos en la temporada de los cuales cuatro fueron a Atlético Rafaela en un mismo partido.

La ilusión de Kiki Ramos de jugar un Mundial y hacer historia

Por supuesto, la joven estrella nacida en Haití ya cumplió un sueño con vestir la camiseta de la "Albiceleste". Sin embargo, todavía puede lograr más si es que de la mano de Diego Placente llega al Mundial Qatar 2026 que tendrá lugar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre donde el seleccionado compartirá el Grupo C junto a Australia (19/11), Mozambique (22/11) y Dinamarca (25/11). Por supuesto, su desempeño puede ayudarle aún más a dar el gran salto para alguna vez llegar a la Máyor que comanda Lionel Scaloni.