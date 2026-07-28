Omán presenta a Irán plan apoyado por países del golfo Pérsico para pago voluntario en Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas.

Omán ​presentó a Irán un plan respaldado por los estados del golfo Pérsico para gestionar el estrecho de Ormuz, que incluye el cobro de tasas voluntarias por su uso, según informaron el martes a Reuters una fuente regional y un diplomático occidental.

Una fuente iraní de alto rango ‌declaró a Reuters que Teherán aún no había respondido a ‌las propuestas omaníes, destinadas a servir de base para poner fin a las interrupciones del comercio a través del estrecho provocadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump, quien suspendió el fin de semana de forma repentina una campaña de bombardeos se dos semanas en lo que supone su último giro estratégico, afirmó que se están manteniendo "buenas conversaciones" con Teherán, pero amenazó con reanudar los ataques si las negociaciones no dan frutos. Irán niega que pretenda reanudar las conversaciones con Estados Unidos.

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Washington lanzó su nueva campaña de bombardeos a principios de este mes para romper el control de Irán sobre el estrecho, por el que circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de ​la guerra.

Irán cerró de facto el estrecho a ⁠los buques que no fueran los suyos tras el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Un acuerdo alcanzado en julio ‌entre Washington y Teherán lo reabrió parcialmente, pero se rompió a principios de julio, después de que Irán disparara contra ⁠buques que utilizaban un canal que no aprueba.

Irán ha dicho que quiere gestionar el ⁠estrecho junto a Omán, que controla la orilla opuesta, y cobrar tasas de servicio a los buques que lo utilicen. Washington quiere volver a la situación prebélica, cuando los buques podían pasar libremente, y afirma que cobrar tasas obligatorias sería ilegal.

Según la propuesta omaní, Irán no ejercería el control exclusivo y ⁠las tasas serían voluntarias, según informaron a Reuters la fuente del golfo Pérsico y el diplomático occidental al tanto del asunto.

El sistema ​sería análogo al vigente en el estrecho de Malaca, en Asia, donde Indonesia, Malasia y Singapur solicitan a ‌los buques que paguen contribuciones voluntarias para financiar la navegación, la protección ‌del medio ambiente y las operaciones de búsqueda y rescate.

El diplomático occidental lo comparó con un impuesto voluntario sobre las emisiones de ⁠carbono para los vuelos, en el que cualquier persona que compre un billete de avión puede optar por marcar una casilla si desea pagar para compensar sus emisiones.

Los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico se reunieron el martes por videollamada para debatir los últimos acontecimientos del conflicto, incluidas las formas de intensificar la cooperación en cuestiones relacionadas con la libertad y la seguridad de los buques que transitan por la vía navegable, ​según un comunicado de la ‌cancillería qatarí.

El mando militar conjunto de Irán rechazó de nuevo un plan presentado por Trump para que los daños a los buques se paguen con activos iraníes congelados, según informaron los medios estatales. Afirmó que las fuerzas armadas iraníes denegarían el paso por el estrecho a cualquier país o empresa que aceptara dichos pagos.

TRUMP ADVIERTE DE MÁS ATAQUES

Trump suspendió su última campaña de ataques aéreos tras recibir el aviso de los mandos militares de que la estrategia había llegado a su fin. Las 13 noches de nuevos bombardeos ⁠estadounidenses causaron decenas de víctimas en Irán y destruyeron puentes y túneles en todo el sur, además de objetivos militares.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en países vecinos, en los que murieron cuatro militares, e infraestructuras civiles en los estados del golfo Pérsico, lo que, según afirmó, constituían una represalia a los ataques estadounidenses contra objetivos civiles.

Irán ha afirmado que mantendría una tregua mientras Washington hiciera lo mismo. Sin embargo, el lunes se registraron ataques con drones en Jordania, Arabia Saudita y el norte de Irán, y Jordania informó de que el martes había derribado otro dron.

En una entrevista concedida a Fox News el martes, antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington, Trump afirmó que Estados Unidos se encuentra en una posición de fuerza en estos momentos. Reiteró que está ‌dispuesto a atacar más objetivos iraníes, aunque preferiría evitarlo.

"Pienso en unos 91 millones de personas sin electricidad, sin puentes, que tendrían que vivir así, y es un equilibrio muy, muy delicado. Así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy sólida. Saben que voy a hacerlo si no llegan a un acuerdo", señaló.

Trump también repitió la amenaza de atacar la montaña Pickaxe, una instalación fortificada situada a gran profundidad bajo tierra cerca de una de las principales instalaciones nucleares de Teherán, y afirmó: "Si no llegamos a un acuerdo, lo destruiremos con mucha facilidad".

Irán asegura que no ha buscado nuevas negociaciones con Estados Unidos, al que ‌acusa de violar el acuerdo alcanzado el mes pasado sobre un marco para las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Trump se reúne con Netanyahu en medio de las tensas relaciones entre ambos líderes. Israel participó en la campaña inicial de bombardeos, pero no en las conversaciones de paz, y Trump ha tenido que frenar ‌al líder israelí para que no ⁠atacara objetivos en Líbano con el fin de debilitar a los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, lo que complicó las negociaciones de paz con Teherán.

La suspensión de la campaña de bombardeos estadounidense durante el fin de semana provocó un desplome ​de los precios del crudo cercano al 8% el lunes, y la caída continuaba el martes. Los futuros del crudo perdían en torno a un 2% en la sesión.

Washington y Teherán alcanzaron en junio un acuerdo sobre un marco para las negociaciones, que deberían celebrarse a fines de agosto, con el fin de resolver cuestiones importantes como el programa nuclear de Irán.

Con información de Reuters