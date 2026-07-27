"No representa a millones de argentinos": Quintela expresó su solidaridad con Lula tras los insultos de Milei

Tras los agravios que Javier Milei dirigió contra su par Luiz Inácio Lula da Silva durante el encuentro político realizado en San Pablo el sábado de apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su respaldo al presidente brasileño y cuestionó con dureza las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei al afirmar que "no representan el sentir de millones de argentinos".

A través de su perfil de X (ex Twitter), Quintela manifestó su "solidaridad y respeto" hacia Lula y definió a Brasil como "un país hermano, un socio estratégico y parte fundamental de nuestra historia latinoamericana". En ese sentido, sostuvo que los vínculos entre ambas naciones trascienden las diferencias políticas y deben preservarse por su importancia histórica, económica y regional.

"Quiero expresar mi solidaridad y respeto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante las expresiones ofensivas pronunciadas por Javier Milei", escribió el gobernador riojano en su publicación.

En su mensaje, Quintela tomó distancia de la postura del Presidente y aseguró que sus expresiones corresponden exclusivamente a una posición personal: "Las palabras del Presidente de la Nación expresan su posición personal. De ninguna manera representan el sentir de millones de argentinas y argentinos que respetamos al pueblo brasileño, a sus instituciones y a su presidente".

El mandatario provincial también fue especialmente crítico con Milei al cuestionar su comportamiento al frente del Ejecutivo nacional. "Tristemente, no nos sorprende que este hombre, con su profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país, tenga estas expresiones", sostuvo.

Además de cuestionar el tono utilizado por el Presidente, Quintela reivindicó la importancia estratégica de la relación entre Argentina y Brasil, principal socio comercial del país y uno de los pilares del Mercosur.

"Las diferencias políticas nunca pueden justificar el agravio personal ni el deterioro de una relación tan importante para nuestros pueblos", expresó el gobernador, quien remarcó que quienes ejercen responsabilidades institucionales deben actuar con responsabilidad y preservar los vínculos internacionales.

"Quienes ocupamos responsabilidades públicas debemos cuidar las relaciones entre nuestras naciones y estar a la altura de la representación que nos confía la ciudadanía", agregó.

En el tramo final de su mensaje, el gobernador reafirmó la posición de La Rioja respecto de la integración regional y ratificó el compromiso de la provincia con la cooperación entre los países de América Latina. "Desde La Rioja reafirmamos nuestra vocación de hermandad, respeto y cooperación con Brasil y con todos los pueblos de América Latina", señaló.

Los insultos de Milei a Lula en San Pablo

La disputa se originó después de que Milei asistiera, el último sábado, a un encuentro del bolsonarismo en San Pablo. Se trató de su tercera visita a Brasil desde que llegó a la Presidencia, nuevamente sin concretar reuniones con funcionarios del gobierno brasileño.

A lo largo de una exposición de aproximadamente 25 minutos, el presidente argentino pronunció fuertes agravios contra Lula y lo calificó como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, cuando se produjo una falla técnica sobre el escenario, ironizó al consultar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Asimismo, Milei responsabilizó al presidente brasileño de haber buscado intervenir en los comicios presidenciales de la Argentina celebrados en 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

En este contexto, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil.

"El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre este domingo sin citar ninguna investigación.

Al respecto, el Presidente agregó: "Y después vienen a hablar de interferencia, cuando ellos jugaron un rol muy activo en la campaña del 2023, ¿o nos vamos a olvidar que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, cerro Milei en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.