Río Gallegos bajo el agua: falló una bomba por un corte eléctrico y se multiplicaron las quejas

Las precipitaciones, combinadas con el progresivo proceso de deshielo, volvieron a poner en jaque la infraestructura urbana de la Capital. (Foto: El Diario Nuevo Día).

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron serias complicaciones para circular en diversos barrios de Río Gallegos. Mientras el gobierno de Claudio Vidal criticó la falta de respuesta local, la Comuna atribuyó el colapso del drenaje a una falla eléctrica de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Las precipitaciones, combinadas con el progresivo proceso de deshielo, volvieron a poner en jaque la infraestructura urbana de la Capital. Gran cantidad de calles quedaron completamente cubiertas por el agua, lo que generó importantes complicaciones para la circulación peatonal y vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Los propios vecinos se encargaron de visibilizar la situación a través de las redes sociales. Las fotos y videos difundidos no tardaron en viralizarse y reavivaron los históricos reclamos por el estado del tendido vial y las deficiencias en el sistema de drenaje pluvial.

Según detalló El Diario Nuevo Día, el temporal no solo afectó la rutina de los barrios, sino que también escaló al plano político. Entre las publicaciones con mayor repercusión se destacó la de la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz, Irene Stur, quien lanzó duras críticas contra la gestión local.

"¡Gallegos inundada y el Municipio? ¡Bien, gracias!", publicó la funcionaria provincial en su cuenta de Facebook, acompañando el mensaje con imágenes de las zonas afectadas y alineándose con la postura de los vecinos que reclamaban respuestas urgentes.

Los propios vecinos se encargaron de visibilizar la situación a través de las redes sociales. (Foto: Tiempo Sur).

La explicación del Municipio: falla en el bombeo por corte eléctrico

Frente al malestar social y las acusaciones cruzadas, la Municipalidad de Río Gallegos informó sobre el despliegue de un operativo de emergencia centrado en la calle Gotti y sectores aledaños, una de las zonas más castigadas por la acumulación de agua.

Desde la Comuna deslindaron responsabilidades directas sobre el colapso del sistema y apuntaron a la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Según explicó el director de Mantenimiento de Redes Pluviocloacales, Fernando Silvera, el anegamiento masivo se debió a un problema en la red de energía.

"La acumulación de agua se produce porque una falla en una de las fases del suministro eléctrico de SPSE deja fuera de servicio la bomba de desagote", detalló el funcionario municipal. De acuerdo con el reporte oficial del Municipio, esta interrupción eléctrica paralizó de manera imprevista el sistema de bombeo, imposibilitando el escurrimiento normal de las aguas pluviales y del deshielo en el sector.

Apagón masivo en Santa Cruz: cuatro localidades afectadas por el corte de luz y los usuarios no tienen respuestas

Dos semanas atrás, un masivo corte de energía en la provincia de Santa Cruz afectó a las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. El impacto de la contingencia se hizo sentir con fuerza en la capital santacruceña, donde los vecinos enfrentaron horas de incertidumbre en medio de un contexto de creciente malestar por las subas tarifarias registradas bajo la gestión del gobernador Vidal.

Respecto al origen del problema, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, detalló el rumbo que tomó la investigación técnica. Si bien en un primer momento las sospechas apuntaban a una falla interna en la Estación Transformadora La Esperanza, posteriormente se determinó que el desperfecto se produjo en un tramo de la red operado por la empresa transportista de energía de alta tensión, Transener.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina, presentaron un pedido de informes al Gobierno nacional donde solicitaron respuestas sobre las causas de la falla, el estado de la infraestructura eléctrica y las inversiones pendientes en la Patagonia Austral