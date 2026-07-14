Apagón masivo en Santa Cruz: cuatro localidades afectadas por el corte de luz y los usuarios no tienen respuestas

Un masivo corte de energía en la provincia de Santa Cruz afecta desde la madrugada de este martes a las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. En la capital santacruceña, la interrupción del servicio se registró pasadas las 0:00, dejando a toda la ciudad sin suministro eléctrico.

El impacto de la contingencia se hace sentir con fuerza en la capital santacruceña, donde los vecinos enfrentan horas de incertidumbre en medio de un contexto de creciente malestar por las subas tarifarias registradas bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal. De esta manera, el invierno llega con mayor presión sobre las finanzas de los hogares y con un servicio cada ves más deficiente.

Según detalló La Opinión Austral, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, confirmó que la solución no será inmediata. "No tenemos perspectivas de que esto se solucione antes del mediodía, por lo menos", afirmó.

Respecto al origen del problema, Cortijo detalló el rumbo que tomó la investigación técnica. Si bien en un primer momento las sospechas apuntaban a una falla interna en la Estación Transformadora La Esperanza, posteriormente se determinó que el desperfecto corresponde a un tramo de la red operado por la empresa transportista de energía de alta tensión, Transener.

Durante el transcurso de la madrugada, los equipos técnicos realizaron tres intentos de reconexión del sistema de manera remota, pero ninguno tuvo éxito. Desde Transener indicaron que, debido a las características del terreno y del tendido, se requirió de luz natural para que las cuadrillas pudieran inspeccionar físicamente la línea de alta tensión, identificar el punto exacto de la avería y proceder con las tareas de reparación.

Apagón en Santa Cruz: plan de contingencia y cortes rotativos

Ante la gravedad del escenario y con el objetivo de mitigar las consecuencias del apagón, SPSE puso en marcha un esquema de generación de energía local de emergencia: en la Cuenca Carbonífera se activó el funcionamiento de la Usina de 21 megavatios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para dar soporte a Río Turbio y 28 de Noviembre. Mientras que en Río Gallegos se encendieron los equipos de la Reserva Fría de Río Chico.

Sin embargo, esta respuesta local choca con limitaciones de infraestructura y recursos. Desde la prestataria estatal explicaron que el volumen de gas suministrado por la distribuidora Camuzzi Gas del Sur no es suficiente para alimentar la Reserva Fría a su máxima capacidad y abastecer la demanda total de la capital provincial de forma simultánea.

De esta manera, SPSE se vio obligada a establecer prioridades estrictas. Se dispuso mantener el flujo eléctrico continuo en centros de salud, garantizando el suministro al Hospital Regional de Río Gallegos y al Sanatorio Medisur.

Para el resto de la población de la Capital, las autoridades confirmaron que el restablecimiento del servicio se realizará mediante un esquema paulatino y rotativo por barrios, dándole prioridad inicial a aquellos sectores residenciales que no cuentan con acceso a la red de gas natural para su calefacción en una jornada marcada por las bajas temperaturas.