La yerba mate forma parte de los changuitos de supermercado de la gran mayoría de argentinos. Hay quienes prefieren saborizadas, más fuertes, más suaves, con palo o sin; pero si hay algo que queda claro es que gran parte de la esencia argentina está en el ritual del mate. Sin embargo, hay un problema que aqueja a la mayoría de los tomadores: utilizar yerbas que se lavan rápido.

Como el mate es un compañero en cualquier hora del día, lo ideal es lograr el equilibrio perfecto entre sabor y durabilidad. Y para esto es clave contar con una materia prima que cumpla con la intensidad de la jornada. Justamente, la yerba Baldo es la única del mercado que asegura "durar tres termos" sin lavarse. Incluso, es la elegida de la mayoría de los jugadores de la Selección.

Según contó Marito, histórico utilero de la Selección Argentina, el plantel viajó al Mundial de Estados Unidos con más de 500 kilos de yerba Baldo para abastecer la previa, la concentración y la estadía del equipo. De acuerdo con información difundida por Baldo Argentina, luego se envió además un refuerzo de 200 kilos adicionales, llevando el total por encima de los 700 kilos de yerba. En los materiales de la marca también se señala que, según Marito, el 98% de los jugadores del equipo campeón del mundo consume la misma yerba.

Durante un tiempo, desde afuera se pudo pensar que la presencia de Baldo entre los jugadores respondía a una acción de patrocinio. Es decir, que los futbolistas tomaban esa yerba porque la marca estaba vinculada comercialmente al equipo. Pero, según explican desde Baldo Argentina y desde el propio marco del vínculo comercial establecido con AFA, la historia fue al revés: Baldo no llegó primero como sponsor para instalarse artificialmente dentro del plantel. El camino fue inverso. La marca se acercó a la Selección después de comprobar que muchos jugadores ya la elegían de manera natural en su rutina diaria de mate.

¿Por qué esta yerba dura más que otras?

Baldo es una yerba mate brasileña, de perfil intenso, asociada al estilo de consumo uruguayo. Su característica principal es que se trata de una yerba despalada, de molienda fina y con alta proporción de hoja. Esa combinación genera una experiencia distinta frente a muchas yerbas tradicionales argentinas con palo: sabor más intenso, mayor cuerpo y una duración más prolongada en las cebadas.

Entre sus principales características se destacan:

Yerba despalada : tiene muy baja presencia de palo, lo que concentra la experiencia principalmente en la hoja de yerba mate.

tiene muy baja presencia de palo, lo que concentra la experiencia principalmente en la hoja de yerba mate. Molienda fina : permite una infusión más intensa, con mayor cuerpo y sabor sostenido.

permite una infusión más intensa, con mayor cuerpo y sabor sostenido. Alta proporción de hoja : aporta intensidad, rendimiento y duración.

aporta intensidad, rendimiento y duración. Mayor duración en cebada s: suele sostener mejor el sabor durante más rondas de mate.

suele sostener mejor el sabor durante más rondas de mate. Sabor intenso y estable : una característica valorada por consumidores habituales de yerbas de estilo uruguayo.

una característica valorada por consumidores habituales de yerbas de estilo uruguayo. Composición simple: yerba mate sin agregados innecesarios, algo que conecta con consumidores que buscan productos más claros, simples y de etiqueta limpia.

yerba mate sin agregados innecesarios, algo que conecta con consumidores que buscan productos más claros, simples y de etiqueta limpia. Perfil natural de la yerba mate: como toda yerba mate, contiene cafeína natural, también conocida popularmente como mateína, y compuestos propios de la planta, como polifenoles con actividad antioxidante.

Precisamente, sobre este último punto hicieron hincapié desde Baldo: "Por su contenido natural de cafeína, el mate también es una bebida muy vinculada al deporte, porque acompaña los momentos de energía, concentración y preparación. Lo más valioso es que fue una elección genuina de los jugadores: primero la eligieron ellos y después Baldo se convirtió en sponsor de la Selección".