Ver Francia vs. España en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

España vs. Francia, un partidazo por la primera semifinal del Mundial 2026.

Las Selecciones de España y Francia se enfrentarán este martes a las 16 (horario argentino) por las semifinales del Mundial 2026. Dos de las selecciones más poderosas del fútbol europeo protagonizarán un duelo que promete alto vuelo por la calidad de sus planteles, el presente de ambos equipos y la posibilidad de alcanzar la gran final del certamen. Y en la previa, estos equipos se presentan como los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

El choque enfrenta a dos campeones del mundo que llegan fortalecidos después de superar cruces de máxima dificultad. España sostiene una identidad basada en el control del balón y el juego asociado, mientras que Francia combina potencia física, velocidad y talento individual para transformarse en un rival temible. El premio para el ganador será disputar el partido decisivo por el título frente al vencedor de la llave entre Argentina e Inglaterra, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio desde las 16 en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por dónde ver Francia contra España en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Francia será transmitido por Telefe, TyC Sports, DSports, MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Paramount+ y Disney+.

Cómo llegan a este cruce Francia y España

La Selección española atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. El equipo dirigido por Luis de la Fuente fue creciendo a medida que avanzó el torneo y dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica para instalarse entre los cuatro mejores. La irrupción de Lamine Yamal, el equilibrio de Rodri, la experiencia de Mikel Merino y la solidez colectiva explican buena parte de una campaña que alimenta la ilusión de alcanzar la segunda final mundialista de su historia. El entrenador mantiene su confianza en un grupo que prioriza la posesión y el protagonismo, aunque analiza algunos ajustes tácticos para contener el poder ofensivo francés.

Francia, por su parte, también llega en alza. El conjunto francés eliminó sucesivamente a Suecia, Paraguay y Marruecos y vuelve a apoyarse en el desequilibrio de Kylian Mbappé como principal carta ofensiva. A su alrededor aparecen futbolistas capaces de resolver partidos con acciones individuales y un mediocampo que aporta equilibrio, convirtiendo al seleccionado galo en uno de los candidatos naturales al título.

Francia enfrenta a España en un partidazo.

Los últimos antecedentes entre Francia y España

El historial reciente duelos muy equilibrados entre dos de los mejores equipos de la última década. España llega con el antecedente favorable de la semifinal de la Eurocopa 2024, cuando derrotó a Francia por 2-1 para avanzar hacia el título continental. Los franceses, en cambio, habían festejado en la final de la UEFA Nations League 2021 con idéntico marcador.

En total, el historial registra una leve ventaja para España, en una serie que ha ganado intensidad durante la última década y que ahora suma un nuevo capítulo con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.