El insólito cambio de última hora de la FIFA para las semifinales del Mundial 2026 (foto: FIFA).

La FIFA autorizó un cambio de último momento en el Mundial 2026, justo antes del arranque de las semifinales, y sorprendió a todos. De cara a los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo, que serán todos en Estados Unidos, la máxima entidad presidida por Gianni Infantino dio el aval para que haya una nueva pelota Trionda de Adidas. Luego de las semis, será el turno del choque por el tercer puesto y de la final.

De hecho, los cuatro equipos que quedaron con vida en el certamen difundieron videos e imágenes de sus respectivas delegaciones adaptándose al balón nuevo. Esta modificación repercutió en las preparaciones de la Selección Argentina, Inglaterra, Francia y España. Por lo tanto, los cuerpos técnicos de Lionel Scaloni, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Luis de la Fuente trabajaron con el flamante balón en los entrenamientos.

La FIFA cambió la pelota antes de las semifinales del Mundial 2026 (foto: FIFA).

Insólito: la FIFA cambia la pelota del Mundial 2026 antes de las semifinales

La "Albiceleste" prácticó por primera vez con el nuevo esférico durante la jornada del domingo 12 de julio. El ensayo de la "Scaloneta" se desarrolló con normalidad en el gran predio de Kansas City, un día antes de trasladarse unos 1100 kilómetros hacia Atlanta en un vuelo de una hora y media. Lo mismo hicieron Inglaterra en su sitio también en Kansas, en tanto que España y Francia se ejercitaron en Dallas.

Kylian Mbappé, ¿preocupado por la nueva pelota?

Un video desde la concentración de Francia llamó la atención y se volvió viral rápidamente. Es que "Kiki" estuvo mirando el balón atentamente durante varios segundos, además de hacerlo picar y patearlo en reiteradas ocasiones. El astro de Real Madrid se adapta de a poco al cambio de esférico y está listo para seguir brillando en la vigente Copa del Mundo.

¿Qué diferencia tiene la pelota de la semifinal del Mundial con la anterior?

La denominada Trionda Final se distancia de la anterior principalmente por su diseño estético. Reemplaza el rojo, verde y azul de la fase inicial por una base negra con detalles dorados, más toques en rojo y rosa. Estos detalles dorados rinden homenaje al trofeo de la Copa del Mundo.

Además, el balón incorpora referencias visuales a las ciudades sede de la recta final del torneo: Dallas, Atlanta (ambas semifinales), Miami (tercer puesto) y Nueva York/Nueva Jersey (final). En cuanto a su interior, conserva la misma tecnología de la pelota "Trionda" original, incluyendo el sensor interno que envía datos precisos en tiempo real para el VAR.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?