Escándalo en Catamarca: una intendenta aliada de Jalil se aumentó el sueldo un 70% y a los estatales menos del 15%

Una fuerte polémica se desató en el municipio de Fray Mamerto Esquiú luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre el aumento salarial que percibió la intendenta Alejandra Benavidez y el otorgado a los empleados municipales. Según expusieron representantes del gremio, la jefa comunal cercana al gobernador Raúl Jalil, habría incrementado su sueldo en aproximadamente $1.500.000 entre diciembre y julio, mientras que los trabajadores recibieron una mejora de apenas $100.000.

La denuncia fue realizada públicamente por dirigentes de ATE Fray Mamerto Esquiú, quienes aseguraron contar con las liquidaciones oficiales que reflejan los haberes de las autoridades municipales. De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, el salario bruto de la intendenta alcanza los $3.947.000, luego de una serie de incrementos que representarían entre un 60% y un 70% en algunos cargos jerárquicos de la estructura municipal.

Autoridades gremiales señalaron que un trabajador municipal promedio percibe alrededor de $800.000 brutos. "Le pedimos a la Intendenta que se toque el corazón. Hay una diferencia de más de 3 millones de pesos entre lo que cobra ella y lo que cobra un empleado. Es imposible vivir dignamente con 800.000 pesos de bruto", expresaron desde el sindicato según detalló el medio Catamarca Actual.

En ese sentido, afirmaron de manera tajante: "Vemos que la respuesta siempre es la misma, que la situación está dura; pero hay funcionarios del Estado, legisladores e intendentes que cobran entre 4 y 5 millones de pesos. Si hay presupuesto para el sueldo de la intendenta, pedimos que también se nos otorgue a los empleados un aumento como realmente nos merecemos para vivir".

En medio de la crisis económica desatada por las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador Jalil, los catamarqueños sufren por la desidia: además de sueldos bajo la línea de pobreza, también sufren por una emergencia sanitaria y estructural.

Jalil se abraza al modelo Milei: banca la eliminación de las PASO

El gobernador Jalil volvió a dar señales de un alineamiento casi total con la agenda de la Casa Rosada. El mandatario catamarqueño no solo ratificó su respaldo al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que también se deshizo en elogios hacia las políticas de ajuste fiscal y reformas monetarias que impulsa la administración de Milei. Esta postura lo consolida como uno de los principales "gobernadores dialoguistas", una categoría que en la práctica funciona como un apéndice legislativo y político del oficialismo nacional.

Jalil fundamentó su rechazo al actual sistema electoral argumentando que las candidaturas deberían definirse puertas adentro de las fuerzas políticas. “Pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, sentenció el gobernador en declaraciones a Radio con Vos, calificando al sistema actual como una "moda" que perdió vigencia en la mayoría de las provincias.

Aunque intentó matizar su postura pidiendo un “amplio consenso” que incluya a figuras de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el jefe de Gabinete Diego Santilli, su planteo se asemeja a la intención del Ejecutivo nacional de desmantelar la estructura electoral vigente antes de los próximos comicios. Para Jalil, esta reforma es también un mensaje al mercado externo: “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”.

A pesar de admitir que la baja de la inflación tiene costos sociales, Jalil prefiere rescatar la disciplina fiscal libertaria. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, afirmó el catamarqueño, en un planteo que podría haber sido pronunciado por cualquier funcionario del oficialismo nacional.