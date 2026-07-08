Emergencia sanitaria y estructural en barrios de Catamarca: vecinos denuncian abandono total y obras improvisadas

El agua potable proveniente de las zonas altas baja de manera permanente hacia los sectores bajos, donde se estanca y se mezcla con fluidos cloacales.

Una profunda crisis de infraestructura, desidia institucional y desatención médica en Catamarca tiene en vilo a los residentes de Banda Varela y barrios aledaños como Loma Negra, San José, Valle Centro y las 30 Viviendas, en San Fernando del Valle de Catamarca. Reunidos en una asamblea vecinal, los damnificados expusieron el colapso diario en el que viven y calificaron de ironía los recientes proyectos oficiales que pretenden promover la zona como un polo turístico, mientras la comunidad soporta una realidad de desidia vial y sanitaria absoluta.

El detonante principal del malestar y del deterioro material en la comunidad es el pésimo estado y la falta de planificación de la red de agua potable. Los propios vecinos manifestaron su indignación: "Pasa una máquina, revienta las cañerías, tapan una pérdida y aparecen tres porque la red está puesta a solo diez centímetros de la superficie de la calle", manifestaron de acuerdo a lo detallado por InfoRama.

La situación expone lo que viven los catamarqueños bajo la gestión de Raúl Jalil: el agua potable proveniente de las zonas altas baja de manera permanente hacia los sectores bajos, donde se estanca y se mezcla con fluidos cloacales, manteniendo las napas al límite por la total ausencia de desagües pluviales y redes de cloacas.

Este persistente foco infeccioso ya causó graves daños edilicios en las viviendas particulares de la zona, provocando el hundimiento de cocheras, el desmoronamiento de las veredas de ingreso y rajaduras profundas en tapias perimetrales que amenazan con colapsar en el corto plazo. Gabriela, vecina del sector ubicado junto a la cancha del Club Coronel Daza, advirtió que las casas corren riesgo real de ceder debido a la humedad constante del suelo, una situación que se ve agravada por la inacción municipal tras las reuniones mantenidas con el intendente Gustavo Saadi.

Ante esto, los damnificados sentenciaron que necesitan urgentemente soluciones técnicas desarrolladas por geólogos o ingenieros, exigiendo la construcción de desagües hacia el río y una revisión integral de las conexiones ejecutadas en las zonas altas.

Sin respuestas de las autoridades y con un sistema de salud que no atiende a los vecinos

La desatención por parte de Aguas de Catamarca SAPEM y la falta de representatividad barrial profundizan el desamparo de la comunidad. Los habitantes criticaron las evasivas del concejal del circuito y la interrupción de los canales de comunicación virtuales de la empresa prestataria, donde los reclamos formales ya ni siquiera son leídos.

A la crisis habitacional y de servicios se suma una fuerte denuncia por desatención en el sistema de salud local, que los vecinos calificaron como un "inhumano abandono de persona". Referentes del sector relataron con impotencia un reciente accidente vial ocurrido a escasos 50 metros del hospital de Banda Varela, donde un motociclista herido debió esperar en el asfalto porque la ambulancia apostada en el lugar se negó a asistirlo argumentando "protocolos" y la falta de una orden de las autoridades.

Ante este escenario, la comunidad exigió una reunión urgente con los funcionarios provinciales y municipales para abordar la falta de insumos médicos, la escasez de agua y la fragilidad de las obras públicas antes del inicio del cronograma electoral.