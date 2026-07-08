El truco definitivo de WhatsApp: el paso a paso para mandar fotos en alta calidad y que no salgan borrosas

La foto que sacaste con la cámara del celular en alta resolución y que llegó al grupo pixelada no es un error tuyo. Es el comportamiento por defecto de WhatsApp: la app reduce el tamaño de los archivos antes de enviarlos para no saturar sus servidores y para que funcione bien incluso con conexiones lentas. El resultado es práctico para el día a día, pero malo cuando la imagen realmente importa.

Cómo activar el modo HD en cuatro pasos

El ajuste se llama "Calidad de subida" y está en los ajustes de la app, no en la pantalla de envío. Así se activa:

Abrir WhatsApp. Ir a Ajustes → Almacenamiento y datos. Tocar Calidad de subida. Elegir Calidad HD.

Una vez activado, todas las fotos y videos que enviés desde ese momento saldrán en alta calidad de forma automática, sin tener que seleccionar la opción en cada envío. La desventaja es que el archivo es hasta seis veces más grande, así que el proceso tarda más y consume más datos móviles.

Cuándo conviene y cuándo no

El modo HD es ideal para enviar fotos de trabajo, imágenes para imprimir, capturas de documentos o cualquier material donde la resolución importa. No es recomendable si el destinatario tiene almacenamiento limitado o si la conexión es lenta: el archivo más grande puede tardar minutos en enviarse o en descargarse del otro lado.

La alternativa: enviar como documento

Si no querés activar el modo HD de forma permanente, hay otra opción que mantiene la calidad original al 100%. En lugar de adjuntar la foto desde la galería, seleccioná "Documento" y buscá la imagen desde el gestor de archivos del celular. WhatsApp no aplica compresión a los documentos, así que la imagen llega exactamente como está en el dispositivo.

Otras opciones para no perder calidad

Para fotos muy pesadas o lotes grandes de imágenes, lo más efectivo es compartir un enlace de descarga desde Google Drive, iCloud o WeTransfer. Así el receptor descarga los archivos en su resolución original, sin pasar por los servidores de WhatsApp. También ayuda enviar menos fotos por mensaje: cuantas más imágenes se adjuntan en un mismo envío, más agresiva puede ser la compresión que aplica la app.