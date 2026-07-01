Paso a paso: cómo configurar el nuevo truco de WhatsApp para proteger tu número de teléfono

Dar el número de teléfono para hablar con alguien siempre fue una decisión con cierto nivel de exposición. En grupos de trabajo, comunidades vecinales o transacciones de Marketplace, ese dato queda guardado en el celular de personas que en muchos casos no conocemos. Con esta novedad, la aplicación busca ofrecer un mayor control sobre la información personal que comparten sus usuarios, evitando que el número telefónico quede expuesto al contactar por primera vez con otras personas o empresas.

Cómo funciona el nombre de usuario y para qué sirve

Los nombres de usuario son una forma de identificación que ya existe en redes sociales y otras plataformas digitales. En lugar de utilizar un número telefónico como principal referencia, cada persona podrá elegir un nombre único que servirá para identificarse dentro de WhatsApp.

La función actúa como escudo solo frente a nuevos contactos. Al iniciar un chat individual, participar en un grupo o realizar llamadas y videollamadas con personas desconocidas, el dato visible será el nombre de usuario y no el número de teléfono. Quienes ya tengan guardado el contacto seguirán pudiendo ver el número telefónico asociado a la cuenta.

Cómo elegir y activar el nombre de usuario

El proceso es simple y completamente voluntario. Hay que ir a Ajustes → Perfil → Nombre de usuario y elegir un identificador disponible. La plataforma verificará automáticamente si ese identificador ya está siendo utilizado por otra persona. En caso afirmativo, ofrecerá distintas sugerencias para facilitar el registro.

Dos datos útiles para agilizar el trámite:

Si ya tenés nombre de usuario en Instagram o Facebook , podés reclamarlo también en WhatsApp, siempre que cumplas con los requisitos de Meta y que ese nombre no haya sido tomado por otro usuario de la app.

, podés reclamarlo también en WhatsApp, siempre que cumplas con los requisitos de Meta y que ese nombre no haya sido tomado por otro usuario de la app. Marcas y figuras públicas tendrán restricciones para evitar suplantaciones de identidad.

La clave de acceso: un filtro extra contra desconocidos

Esta es la función más interesante para quienes quieren un control todavía mayor sobre quién puede contactarlos. Los usuarios que activen los nombres de usuario podrán establecer una clave de acceso que la otra persona deberá conocer antes de iniciar una conversación. Es una barrera adicional frente al spam y al contacto no deseado que funciona de forma similar a una contraseña de sala: si no la tenés, no entrás.

No hay buscador público: tu nombre no es rastreable

El detalle más importante para entender la privacidad real del sistema. WhatsApp no contará con un directorio público ni con un buscador donde cualquier persona pueda encontrar perfiles escribiendo un nombre de usuario. Para iniciar una conversación, será necesario conocer el nombre de usuario completo, de forma similar a como actualmente se necesita disponer del número de teléfono. La función cambia qué dato se comparte, pero no elimina la necesidad de compartir algo para conectar.