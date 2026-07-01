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Encargados de edificios con aumento: escala salarial y salarios que cobran en julio 2026

FATERYH y las cámaras del sector acordaron una nueva actualización salarial para los encargados de edificios. Cómo quedaron los sueldos básicos, los adicionales y qué aumento se cobra en julio.

01 de julio, 2026 | 20.07

Los encargados de edificios cobrarán en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empleadoras del sector. El incremento corresponde a los haberes de junio, que se liquidan durante julio, e incluye una recomposición del salario básico, un aumento porcentual y un nuevo adicional remunerativo para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

Cómo es el aumento para encargados de edificios

La actualización salarial acordada combina tres componentes:

  • Incorporación de $50.000 al salario básico de la cuarta categoría para trabajadores de jornada completa.
  • Incorporación de $25.000 al básico para el resto de las categorías.
  • Aumento del 2,1% sobre la nueva base salarial, tomando como referencia los haberes de mayo de 2026.

Además, el acuerdo establece un nuevo adicional remunerativo mensual de $30.000 para los trabajadores de jornada completa, que se paga de manera proporcional según la categoría y la jornada laboral.

Desde FATERYH señalaron que la actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico.

Encargados de edificios en julio

Escala salarial: cuánto cobran los encargados de edificios en julio de 2026

Con el nuevo acuerdo, los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Encargado permanente con vivienda

  • 1° categoría: $1.173.930
  • 2° categoría: $1.125.017
  • 3° categoría: $1.076.103
  • 4° categoría: $978.275

Encargado permanente sin vivienda

  • 1° categoría: $1.348.432
  • 2° categoría: $1.292.247
  • 3° categoría: $1.236.063
  • 4° categoría: $1.123.693

Ayudante permanente sin vivienda

  • 1° categoría: $1.348.432
  • 2° categoría: $1.292.247
  • 3° categoría: $1.236.063
  • 4° categoría: $1.123.693

Intendente

  • Todas las categorías: $1.638.992

Categoría de servicios

Además del salario básico, los trabajadores perciben distintos adicionales previstos en el convenio colectivo.

Entre los principales conceptos figuran:

  • Adicional remunerativo mensual: $30.000.
  • Retiro de residuos: $2.090,70 por unidad funcional.
  • Clasificación de residuos: $36.010,50.
  • Limpieza de cocheras: $28.531,30.
  • Antigüedad: equivalente al 2% por cada año de servicio.
  • Título de Encargado Integral de Edificio: adicional del 10%.
  • Zona desfavorable: adicional del 50% sobre los conceptos alcanzados.

La incidencia de estos adicionales depende de las características de cada consorcio y de las tareas efectivamente realizadas por el trabajador. El acuerdo firmado entre FATERYH y las cámaras empresarias incorporó una cláusula de revisión que prevé una nueva reunión durante junio para analizar la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los salarios.

De esta manera, los encargados de edificios comenzarán a percibir durante julio los nuevos salarios acordados en paritarias, mientras el sector mantiene abierta la posibilidad de nuevas revisiones salariales en función de la evolución de la inflación y las próximas negociaciones.

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