Encargados de edificios con aumento: escala salarial y salarios que cobran en julio 2026

Encargados de edificio con aumento julio

Los encargados de edificios cobrarán en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empleadoras del sector. El incremento corresponde a los haberes de junio, que se liquidan durante julio, e incluye una recomposición del salario básico, un aumento porcentual y un nuevo adicional remunerativo para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

Cómo es el aumento para encargados de edificios

La actualización salarial acordada combina tres componentes:

Incorporación de $50.000 al salario básico de la cuarta categoría para trabajadores de jornada completa.

al salario básico de la cuarta categoría para trabajadores de jornada completa. Incorporación de $25.000 al básico para el resto de las categorías.

al básico para el resto de las categorías. Aumento del 2,1% sobre la nueva base salarial, tomando como referencia los haberes de mayo de 2026.

Además, el acuerdo establece un nuevo adicional remunerativo mensual de $30.000 para los trabajadores de jornada completa, que se paga de manera proporcional según la categoría y la jornada laboral.

Desde FATERYH señalaron que la actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico.

Encargados de edificios en julio

Escala salarial: cuánto cobran los encargados de edificios en julio de 2026

Con el nuevo acuerdo, los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $1.173.930

2° categoría: $1.125.017

3° categoría: $1.076.103

4° categoría: $978.275

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $1.348.432

2° categoría: $1.292.247

3° categoría: $1.236.063

4° categoría: $1.123.693

Ayudante permanente sin vivienda

1° categoría: $1.348.432

2° categoría: $1.292.247

3° categoría: $1.236.063

4° categoría: $1.123.693

Intendente

Todas las categorías: $1.638.992

Categoría de servicios

Además del salario básico, los trabajadores perciben distintos adicionales previstos en el convenio colectivo.

Entre los principales conceptos figuran:

Adicional remunerativo mensual: $30.000.

$30.000. Retiro de residuos: $2.090,70 por unidad funcional.

$2.090,70 por unidad funcional. Clasificación de residuos: $36.010,50.

$36.010,50. Limpieza de cocheras: $28.531,30.

$28.531,30. Antigüedad: equivalente al 2% por cada año de servicio .

equivalente al . Título de Encargado Integral de Edificio: adicional del 10% .

adicional del . Zona desfavorable: adicional del 50% sobre los conceptos alcanzados.

La incidencia de estos adicionales depende de las características de cada consorcio y de las tareas efectivamente realizadas por el trabajador. El acuerdo firmado entre FATERYH y las cámaras empresarias incorporó una cláusula de revisión que prevé una nueva reunión durante junio para analizar la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los salarios.

De esta manera, los encargados de edificios comenzarán a percibir durante julio los nuevos salarios acordados en paritarias, mientras el sector mantiene abierta la posibilidad de nuevas revisiones salariales en función de la evolución de la inflación y las próximas negociaciones.