Incendio en un edificio de Amberes deja al menos seis muertos, según la policía belga

Los equipos de rescate evacuan a una persona en el lugar de un incendio en un edificio de viviendas en Amberes, Bélgica.

Por Yves Herman, ​Charlotte Van Campenhout y Inti Landauro

AMBERES, 1 jul (Reuters) - Al menos seis personas perdieron la vida ‌en un incendio ocurrido ‌el miércoles en un bloque de departamentos de diez plantas en la ciudad belga de Amberes, según informó la policía a los medios locales.

Reuters pudo ver cómo los equipos de rescate bajaban a los residentes por la fachada del edificio ​con cuerdas. Los ⁠supervivientes describieron cómo quedaron atrapados en el interior ‌hasta que llegaron la policía y ⁠los bomberos poco después de ⁠que se iniciara el incendio por la mañana.

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"Primero se fue la luz. Tres minutos después sonó la alarma ⁠de incendios. Para entonces, ya había humo ​en los pasillos", explicó Geert Dewulf, ‌que vive en la ‌décima planta, a la cadena belga VRTNWS.

"Intentamos bajar ⁠por nuestra cuenta, pero ya no podíamos más. Nos atrincheramos en nuestro piso y esperamos en la terraza. Unos 10 minutos más tarde, los ​bomberos ‌vinieron a rescatarnos desde la terraza con su escalera", agregó.

Otro residente, que se identificó como Gerard, contó que ayudó a una vecina a escapar de un piso lleno de ⁠humo, pero que no pudo encontrar a su gato.

Se cree que en el edificio vivían unas 200 personas. La policía informó a los medios locales de que al menos seis personas habían fallecido. Aún era demasiado pronto para dar una cifra sobre el número ‌de heridos.

Varias brigadas de bomberos de distintos distritos se encontraban en el lugar, al igual que ambulancias y otros equipos de emergencia. La policía pidió a los vecinos de la zona que mantuvieran las ‌puertas y ventanas cerradas para evitar los efectos nocivos del humo.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, antiguo ‌alcalde de ⁠Amberes, dijo en la red social X que sus pensamientos están con las ​víctimas. Bélgica ha sufrido una serie de graves incendios en las últimas semanas, entre ellos uno en un almacén de Bruselas.

(Editado en español por Carlos Serrano)