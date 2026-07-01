Ni siquiera una actuación "perfecta" habría servido para superar a Francia: dice DT de Suecia Potter

026. El seleccionador de Suecia, Graham Potter, Alexander Isak y Hjalmar Ekdal se muestran abatidos tras el partido

El DT de Suecia, Graham Potter, dijo el martes que simplemente no había forma ‌de vencer a un ‌equipo francés liderado por Kylian Mbappé tan bien compenetrado, después de que su selección sufriera su eliminación más temprana de un Mundial desde 1990.

Suecia había llegado al menos hasta octavos de final en sus cuatro participaciones anteriores en el torneo, pero cayó 3-0 ante los bicampeones del mundo, y ​Potter dijo que ⁠volverían a casa con orgullo a pesar del abultado ‌marcador.

"Teníamos que haber sido perfectos, y aunque ⁠lo hubiéramos sido, no estoy seguro ⁠de que hubiera sido suficiente, si soy totalmente sincero, porque el rival estaba a un nivel muy alto", dijo a ⁠periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si miras las trayectorias y los currículos de ​la selección francesa y los comparas con ‌los nuestros, con la situación ‌en la que nos encontramos (...) somos un equipo joven ⁠en desarrollo al que le esperan muchas cosas buenas por delante".

La diferencia de nivel era evidente mucho antes de que comenzara el partido: Francia, gracias a su ​experiencia, se ‌clasificó para los octavos de final con un pleno de nueve puntos, mientras que la joven selección sueca se coló ajustadamente en el torneo y sufrió una caótica fase de grupos.

Los aficionados suecos ⁠se habían permitido soñar con lo imposible después de que Paraguay eliminara a Alemania en los penales, en una de las mayores sorpresas del torneo, apenas un día antes.

Pero quedó claro que esta vez no habría triunfo de David sobre Goliat. Mbappé abrió la cuenta hacia el final de la primera ‌parte, luego Bradley Barcola amplió la ventaja y Mbappé anotó su gol 18 en los Mundiales en la segunda parte.

"Si hubiéramos llegado al descanso con un 0-0, habría estado bien", dijo el veterano defensa sueco Victor Lindelöf. "Marcan goles muy rápido en ‌la segunda parte, y entonces se hace aún más difícil. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, pero queríamos tener más ‌control del ⁠partido".

Francia se enfrentará a Paraguay en octavos de final.

"Por supuesto, esto es fútbol, todo es ​posible", dijo Potter. "Pero, personalmente, no he visto un equipo mejor (que Francia)".

Con información de Reuters