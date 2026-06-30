Gakpo demuestra que hay cosas mucho más importantes en la vida que el fútbol

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Países Bajos vs Marruecos - Estadio Monterrey, Monterrey, México - Cody Gakpo, de Países Bajos, celebra el primer gol de su selección con Denzel Dumfries y Frenkie de Jong

​La explosión de emoción de Cody Gakpo después de marcar para Países Bajos ante Marruecos en el ‌Mundial el lunes mostró ‌que, aunque el torneo cautiva a miles de millones de personas en todo el mundo, el juego no está por encima de una tragedia personal.

Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, perdieron la semana pasada a su hijo no nacido varios meses después de ​iniciado el embarazo, ⁠y cuando el delantero marcó el gol inicial ‌en el cruce de dieciseisavos de final contra ⁠Marruecos, se desplomó en el ⁠suelo y rompió a llorar.

Fue un momento conmovedor para todos en el estadio, con la alegría de sus compañeros ⁠neerlandeses por ponerse por delante en el partido ​contenida por una comprensión inmediata del ‌dolor de Gakpo, y sus ‌gestos de preocupación mostraron su empatía.

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El capitán Virgil van ⁠Dijk lo había expresado de esa manera en la víspera del partido, cuando dijo a periodistas: "Es una noticia terrible, y demuestra que el fútbol es secundario. ​Hay cosas ‌más importantes en la vida".

Marruecos empató en los últimos minutos y finalmente se impuso en la tanda de penales, provocando más lágrimas entre los neerlandeses, pero ninguna comparable con la emoción cruda ⁠del desconsuelo de Gakpo.

Igualmente conmovedoras fueron las imágenes de televisión después de su gol, que mostraron a sus padres en las gradas también entre lágrimas.

Van der Bij había publicado en redes sociales una imagen de ambos tomados de la mano sobre una manta y un gorro tejido.

"Con el ‌corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", escribió al anunciar la noticia.

"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Amado para siempre. Nuestro hijo para siempre".

Luego publicó una foto de ‌una vela y una cruz, con el mensaje: "Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el parque infantil ‌de la ⁠iglesia con nuestro hijo Samuel".

Gakpo también publicó en redes sociales: "Este es un momento increíblemente difícil ​para nuestra familia".

"Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión".

Con información de Reuters