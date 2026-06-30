Gakpo demuestra que hay cosas mucho más importantes en la vida que el fútbol

La explosión de emoción de Cody Gakpo después de marcar para Países Bajos ante Marruecos en el Mundial el lunes mostró que, aunque el torneo cautiva a miles de millones de personas en todo el mundo, el juego no está por encima de una tragedia personal.
Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, perdieron la semana pasada a su hijo no nacido varios meses después de iniciado el embarazo, y cuando el delantero marcó el gol inicial en el cruce de dieciseisavos de final contra Marruecos, se desplomó en el suelo y rompió a llorar.
Fue un momento conmovedor para todos en el estadio, con la alegría de sus compañeros neerlandeses por ponerse por delante en el partido contenida por una comprensión inmediata del dolor de Gakpo, y sus gestos de preocupación mostraron su empatía.
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El capitán Virgil van Dijk lo había expresado de esa manera en la víspera del partido, cuando dijo a periodistas: "Es una noticia terrible, y demuestra que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida".
Marruecos empató en los últimos minutos y finalmente se impuso en la tanda de penales, provocando más lágrimas entre los neerlandeses, pero ninguna comparable con la emoción cruda del desconsuelo de Gakpo.
Igualmente conmovedoras fueron las imágenes de televisión después de su gol, que mostraron a sus padres en las gradas también entre lágrimas.
Van der Bij había publicado en redes sociales una imagen de ambos tomados de la mano sobre una manta y un gorro tejido.
"Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", escribió al anunciar la noticia.
"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Amado para siempre. Nuestro hijo para siempre".
Luego publicó una foto de una vela y una cruz, con el mensaje: "Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el parque infantil de la iglesia con nuestro hijo Samuel".
Gakpo también publicó en redes sociales: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia".
"Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión".
Con información de Reuters