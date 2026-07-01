Próximo partido de la Selección de Paraguay: a qué hora juega y rival de los octavos de final del Mundial 2026

Selección de Paraguay.

Paraguay es en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 después de protagonizar una de las sorpresas más importantes de la fase eliminatoria. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro dejó en el camino a Alemania después de una dramática definición por penales y se metió entre los 16 mejores seleccionados del torneo.

Con una actuación consagratoria del arquero Orlando Gill y un equipo que volvió a demostrar solidez defensiva y carácter en los momentos decisivos, la Albirroja ahora tendrá un desafío todavía mayor: enfrentarse al ganador del duelo entre Francia y Suecia en busca de un lugar en los cuartos de final.

Cuándo juega Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026

Después de eliminar a Alemania, Paraguay volverá a salir a la cancha el próximo sábado 4 de julio cuando dispute los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará desde las 18.00 (hora argentina) en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, mientras que la transmisión televisiva todavía no fue confirmada.

Paraguay vs. Francia o Suecia

Día: sábado 4 de julio de 2026.

sábado 4 de julio de 2026. Hora: 18.00 (Argentina).

18.00 (Argentina). Estadio: Filadelfia, Estados Unidos.

Filadelfia, Estados Unidos. TV: a confirmar.

La Selección paraguaya conocerá a su rival una vez que finalice el cruce entre Francia y Suecia, dos de los seleccionados europeos que llegan con aspiraciones de pelear por el título.

El histórico triunfo de Paraguay sobre Alemania

La clasificación de Paraguay a los octavos de final llegó tras un partido cargado de emociones frente a Alemania. La Albirroja golpeó primero gracias a un gol de Julio Enciso, que adelantó al conjunto sudamericano y alimentó la ilusión de dar el gran batacazo.

Sin embargo, apenas comenzó el segundo tiempo, Kai Havertz marcó el empate para los alemanes y obligó a disputar un alargue. Como ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad durante los 120 minutos, la clasificación se definió desde los doce pasos.

Selección de Paraguay.

Allí apareció la gran figura de la noche: Orlando Gill. El arquero de San Lorenzo atajó dos penales, mientras que Jonathan Tah desvió otro remate. Finalmente, José Canale, defensor de Lanús, convirtió el disparo decisivo para sellar una clasificación histórica que volvió a ubicar a Paraguay entre los mejores equipos del Mundial.

Desde la llegada de Gustavo Alfaro, Paraguay recuperó competitividad y una identidad de juego basada en el orden táctico, la intensidad y la fortaleza defensiva. Ese sello volvió a quedar en evidencia frente a una potencia como Alemania y ahora ilusiona a todo un país con seguir avanzando en el Mundial 2026.