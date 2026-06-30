Así fue la histórica tanda de penales que Paraguay le ganó a Alemania en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay concretó un auténtico batacazo en el Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro pegó primero en el cierre del primer tiempo gracias a un cabezazo de Julio Enciso, pero el empate de Kai Havertz a los 54 minutos lo obligó a ceder la iniciativa y defenderse en su propio campo. Con el marcador 1 a 1 en el tiempo reglamentario, la 'Albirroja' logró aguantar el resultado con el corazón hasta el final del partido.

La histórica clasificación se terminó de sellar de manera dramática en la definición por penales: desde los doce pasos, el arquero Orlando Gill se vistió de héroe, la templanza paraguaya se impuso ante el gigante europeo y la serie terminó decantándose a favor de los sudamericanos por 4 a 3. Con este triunfo épico frente al combinado teutón, que no logra meterse en los octavos de final de la competición desde 2014, Paraguay dejó de rodillas a la tetracampeona del mundo y metió su nombre entre las 16 mejores selecciones del planeta.

Video: el penal de José Canale que le dio el histórico triunfo a Paraguay sobre Alemania

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