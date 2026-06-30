Todos los videos de los festejos por Paraguay en una madrugada intensa tras eliminar a Alemania del Mundial

Así festejó Paraguay en una madrugada intensa por eliminar a Alemania del Mundial

La Selección de Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 al eliminar por penales a Alemania en el marco de los 16avos de final. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató 1 a 1 al término de los 120 minutos entre tiempo reglamentario y alargue haciéndose fuerte después en los tiros desde los doce pasos. Con la clasificación a octavos consumada y la decisión del presidente Santiago Peña de decretar feriado tras la memorable victoria, el pueblo paraguayo salió a las calles a celebrar lo sucedido y los videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Los videos de los festejos de Paraguay tras eliminar a Alemania del Mundial 2026

Cuándo juega Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026

El próximo partido del combinado guaraní que dirige Alfaro tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio desde las 18 horas de nuestro país en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El elenco paraguayo se verá las caras contra el ganador de Francia vs. Suecia, cotejo que se disputará este martes 30 de junio a partir de las 18. Si dicho seleccionado sigue adelante, tendrá que medirse con el que triunfe entre Marruecos y Canadá, que jugarán horas antes.

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026 y jugará los octavos de final

El camino de Paraguay en el Mundial

Fase de grupos:

Estados Unidos 4-1 Paraguay.

Paraguay 1-0 Turquía.

Paraguay 0-0 Australia.

16avos de final: