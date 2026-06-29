Gustavo Alfaro: quién es su esposa y cuántos hijos tiene el DT

Gustavo Alfaro y Daniela Pignolo llevan más de 30 años de matrimonio y una relación que supera las cuatro décadas.

La trayectoria de Gustavo Alfaro como entrenador es ampliamente conocida en el fútbol sudamericano, pero su vida personal también despierta interés entre los aficionados. Detrás de cada desafío deportivo existe una historia familiar marcada por el apoyo incondicional de su esposa e hijas, quienes lo acompañan desde hace décadas.

Quién es la esposa de Gustavo Alfaro

La compañera de vida de Gustavo Alfaro es Daniela Pignolo, docente de Contabilidad y Economía. Ambos construyeron una relación que supera los 40 años y llevan más de tres décadas de matrimonio.

A lo largo de ese tiempo, Daniela se mantuvo alejada del protagonismo mediático, aunque en algunas ocasiones compartió detalles sobre la historia de amor que los une. En una entrevista concedida a un medio ecuatoriano recordó cómo comenzó el vínculo con el entrenador.

Según contó, Alfaro logró conquistarla con gestos románticos que hoy parecen poco frecuentes. Explicó que el entrenador le dedicaba canciones de Joan Manuel Serrat y le escribía largas cartas, una faceta que definió con una frase contundente: aseguró que "El Profe" es "muy romántico".

Con el paso de los años, la pareja logró consolidar una familia que acompañó cada etapa de la carrera del entrenador, desde sus primeros pasos en el fútbol argentino hasta sus experiencias al frente de distintas selecciones nacionales.

Cuántos hijos tiene Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro y Daniela Pignolo son padres de dos hijas: Agustina y Josefina.

Ambas mantienen una relación muy cercana con su padre y suelen acompañarlo en los momentos más importantes de su carrera deportiva. El propio entrenador suele referirse a su familia como uno de los pilares fundamentales de su vida.

Daniela y sus hijas conforman lo que el DT llama con cariño "el Tridente", una expresión con la que resume el respaldo permanente que recibe tanto dentro como fuera de las canchas.

Incluso, la esposa del entrenador reveló tiempo atrás que uno de los momentos que más disfruta Alfaro cuando puede reunirse con ellas es compartir un tradicional asado argentino.

El apoyo familiar que acompaña al entrenador en cada desafío

La presencia de Daniela, Agustina y Josefina suele hacerse visible en distintos compromisos deportivos del entrenador.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió durante un partido de la selección que dirige actualmente, cuando Daniela y Josefina viajaron especialmente para acompañarlo. La menor de sus hijas llegó desde Francia, país donde reside por motivos laborales, para estar presente junto a su padre en un momento importante.

El entrenador y su esposa son padres de Agustina y Josefina, las dos hijas que completan el núcleo familiar.

Ese respaldo constante fue destacado por el propio Gustavo Alfaro en numerosas oportunidades. Tras conseguir una clasificación con el seleccionado que dirige, el entrenador aprovechó la conferencia de prensa para dedicar unas palabras cargadas de emoción a su familia.

“Siempre digo que no me alcanzaría todo el cemento del mundo para hacerle un monumento a mi esposa, por todo lo que me bancó. Sin el apoyo de mi familia hubiera sido imposible lograr todo lo que logré”, expresó.

La declaración reflejó la importancia que tiene Daniela Pignolo en una carrera que ya lleva varias décadas al más alto nivel del fútbol.

La familia, un pilar en la carrera de Gustavo Alfaro

Más allá de los logros deportivos y del reconocimiento obtenido como entrenador, Gustavo Alfaro suele destacar que su mayor fortaleza está fuera de las canchas.

Mientras continúa desarrollando su carrera al frente de la Selección de Paraguay, el entrenador mantiene intacto el vínculo con Daniela Pignolo y sus hijas Agustina y Josefina, quienes lo acompañan en cada desafío profesional.

Lejos de los focos y del protagonismo mediático, la familia construyó una historia basada en el apoyo mutuo, la estabilidad y la cercanía. Esa unión fue clave para atravesar los constantes cambios de residencia, los compromisos internacionales y la intensa exigencia que implica dirigir equipos de primer nivel, convirtiéndose en uno de los aspectos más valorados por el propio Gustavo Alfaro a lo largo de su vida.