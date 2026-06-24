Alfaro dice que Paraguay buscará hacer historia ante Australia en el Mundial

Imagen de archivo del seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, durante el partido contra Turquía por el Grupo D del Mundial en el Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU.

El seleccionador ​de Paraguay, Gustavo Alfaro, afirmó que su único desafío ahora es tener la "fortuna" de vencer a Australia el jueves en el último ‌partido de la fase de ‌grupos, ya que sería la primera vez en la historia en que el combinado sudamericano logra dos victorias en un mismo Mundial.

Paraguay sumó tres puntos en dos encuentros, tras caer 4-1 ante Estados Unidos en el debut y vencer a Turquía por 1-0, y necesita una victoria ante los australianos para clasificar a la ronda de los 32 mejores.

El perdedor del ​duelo que se disputará ⁠en el Estadio de la Bahía de San Francisco se vería ‌condenado a depender de otros resultados para pasar como uno ⁠de los ocho terceros mejor clasificados.

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"Para nosotros ⁠es muy difícil ganar un partido en una Copa del Mundo", dijo Aflaro en rueda de prensa.

"De hecho, si tuviésemos la fortuna de poder ganarle ⁠a Australia, sería la primera vez en la historia que Paraguay ​gane dos partidos en una Copa del Mundo. Tenemos ‌que lograr algo que Paraguay en ‌toda su historia no pudo lograr", agregó.

"Es un desafío en ese ⁠aspecto. Lo que queríamos hacer era llegar a la última fecha con chances de clasificar, ese era el objetivo. Después hay que ver desde la realidad, si les podés dar la mano a esa realidad", señaló ​el entrenador sobre ‌lo que puede esperar el equipo si consigue clasificar.

Paraguay no dejó una buena impresión en el debut, pero luchó hasta el cansancio para vencer en su segundo partido, en el que comenzó ganando y tuvo que mantener el resultado con un hombre ⁠menos en el campo tras la expulsión del delantero Miguel Almirón al inicio del segundo tiempo.

Alfaro fue consultado sobre la posible titularidad del mediocampista creativo Mauricio Magalhaes en la reorganización de su equipo.

"Mauricio nos puede dar capacidad de pausa, organización y asociación con Julio Enciso. Miguel (Almirón) es más vertical y trabaja más recostado por las bandas. Son futbolistas de jerarquía, diferentes entre sí, pero ambos ‌se adaptan al esquema", explicó.

El equipo sudamericano regresó a un Mundial después de 16 años, tras remontar en la última etapa de la eliminatoria sudamericana luego de la llegada del DT argentino, que también dirigió a Ecuador y Costa Rica. Alfaro destacó la jerarquía del rival, pero dijo que Paraguay no ‌tiene miedo.

"Vamos a enfrentarnos a un rival fuerte, con jugadores que están entre los más veloces del torneo y con una enorme capacidad de contundencia", comentó.

"Australia ha ‌evolucionado muchísimo. Desde ⁠que compite en Asia mejoró en todos los aspectos (...) nosotros en Sudamérica tenemos que ganarnos el derecho de jugar un ​partido más", señaló.

"Y la jerarquía se respeta, pero no se teme. Eso es lo primero que les digo a los jugadores. Nosotros debemos encontrar nuestro lugar y competir contra cualquiera", añadió.

(Escrito por Daniela Desantis; editado por Carlos Serrano)