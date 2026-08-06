Zeta Bosio a los 67 años y en medio del regreso de Soda Stereo: "El gran secreto de este negocio es saber darte cuenta".

Mientras miles de fanáticos se preparan para vivir la última semana de funciones de "ECOS", el espectáculo homenaje a Soda Stereo en el Movistar Arena, una de las frases más recordadas de Zeta Bosio vuelve a cobrar fuerza. A sus 67 años, el histórico bajista de la banda dejó una reflexión que resume buena parte de la filosofía con la que atravesó más de cuatro décadas de carrera: "El gran secreto de este negocio es saber darte cuenta".

Las palabras pertenecen a una entrevista que el músico brindó en 2023 con Rolling Stone y que, en el contexto del renovado interés por el universo de Soda Stereo gracias al éxito de "ECOS", adquieren una vigencia particular. El espectáculo inmersivo, que recrea la historia y el legado del grupo con tecnología de última generación, transita sus funciones finales en el Movistar Arena y volvió a poner a Zeta, Gustavo Cerati y Charly Alberti en el centro de la conversación cultural.

La reflexión de Zeta Bosio sobre cómo sobrevivir en la música

Durante aquella charla, Bosio explicó que una de las claves para mantenerse vigente es aprender a detectar los cambios antes de que sea demasiado tarde. "El gran secreto de este negocio es saber darte cuenta, porque no te van a venir a avisar de que una cosa no está funcionando ni va a funcionar", sostuvo. Para el músico, quienes trabajan en la industria deben desarrollar la capacidad de leer el contexto, analizar hacia dónde se mueve el mercado y tomar decisiones antes de que las circunstancias los obliguen.

Soda Stereo fue una de las bandas más importantes del rock pop latinoamericano.

En ese mismo sentido, aseguró que muchas veces el desafío consiste en anticiparse al impacto inevitable, comprender qué situaciones ya no pueden modificarse y prepararse para atravesarlas de la mejor manera posible. La idea de la anticipación no fue solo un consejo teórico. Según recordó, esa manera de entender la música estuvo presente desde los primeros años de Soda Stereo, cuando él, Gustavo Cerati y Charly Alberti seguían de cerca las nuevas corrientes internacionales para incorporarlas a su propia identidad artística.

Bosio recordó que los integrantes del grupo eran melómanos y dedicaban gran parte de su tiempo a descubrir artistas y sonidos antes de que se volvieran masivos. Como ejemplo mencionó una anécdota con Cerati, quien llegó desde Londres con un disco de Oasis incluso antes de su lanzamiento oficial. Esa curiosidad permanente, explicó, les permitía incorporar influencias novedosas y, en muchos casos, convertirse ellos mismos en referentes que marcaban tendencias para toda una generación del rock latinoamericano.

"ECOS", el homenaje que revive la historia de Soda Stereo

Las declaraciones de Bosio resurgen mientras "ECOS" encara sus últimos días en el Movistar Arena. El espectáculo, que combina imágenes inéditas, sonido envolvente, archivos históricos y tecnología inmersiva, propone un recorrido emocional por la trayectoria de Soda Stereo y celebra el legado de una de las bandas más influyentes de la música en español.

Tras una importante convocatoria de público desde su estreno, esta semana representa la última oportunidad para experimentar una propuesta que invita a revivir clásicos como De música ligera, Persiana americana, En la ciudad de la furia y Cuando pase el temblor desde una perspectiva completamente diferente.

Más de una década después de la despedida definitiva de la banda, el fenómeno Soda Stereo sigue convocando a nuevas generaciones y el universo creado por Cerati, Bosio y Alberti vuelve a llenar salas.