Apps de citas: 6 trucos para evitar estafas digitales y cuidar tus datos

Las aplicaciones de citas dejaron de ser una novedad para convertirse en una de las principales formas de conocer personas. Sin embargo, a medida que crece su popularidad, también aumentan las modalidades de fraude que aprovechan la búsqueda de vínculos para engañar a las víctimas.

Las denominadas romance scams o estafas románticas son una de las amenazas que más crecieron en los últimos años. Se trata de engaños en los que delincuentes crean perfiles falsos, generan un vínculo de confianza con la víctima y, una vez establecida la relación, buscan obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas digitales mediante distintas excusas.

Según explica Magalí Dos Santos, CEO de EDS Informática, "muchas veces los ciberdelincuentes no necesitan hackear un dispositivo: les alcanza con manipular emocionalmente a una persona para obtener información, dinero o acceso a cuentas personales". En ese contexto, incorporar hábitos de ciberseguridad también es fundamental cuando se utilizan aplicaciones para conocer gente.

Seis consejos para usar apps de citas de forma más segura

1. No compartas información personal demasiado rápido

Aunque la conversación parezca auténtica, es recomendable evitar enviar datos sensibles durante las primeras charlas. Dirección, lugar de trabajo, rutina diaria, documentos, información bancaria o datos familiares pueden ser utilizados para cometer fraudes o incluso robos de identidad. Según Dos Santos, los perfiles falsos suelen construirse con mucho detalle justamente para generar confianza antes de solicitar información privada.

2. Desconfiá de los perfiles demasiado perfectos

Fotos profesionales, historias que no terminan de cerrar o declaraciones de amor demasiado rápidas pueden ser señales de alerta. Las estafas románticas suelen apoyarse en la llamada "ingeniería social": una técnica que busca manipular emocionalmente a las personas para que actúen sin sospechar. Cuando el vínculo avanza de forma acelerada o aparecen relatos dramáticos en poco tiempo, conviene extremar los cuidados.

3. Nunca envíes dinero ni códigos de verificación

Los delincuentes suelen inventar emergencias, accidentes, problemas médicos o inconvenientes para viajar con el objetivo de pedir dinero. También pueden solicitar códigos que llegan por SMS o WhatsApp para tomar control de cuentas personales. "Ninguna persona que recién conocés debería necesitar acceso a ese tipo de información", advierte la especialista.

Las denominadas romance scams o estafas románticas son una de las amenazas que más crecieron en los últimos años.

4. Verificá la identidad antes de encontrarte

Antes de concretar una cita presencial, conviene realizar algunas comprobaciones básicas. Una búsqueda inversa de imágenes puede ayudar a detectar si las fotos fueron robadas de internet. También es útil revisar si el perfil tiene presencia consistente en redes sociales, hacer una videollamada breve y prestar atención a contradicciones en la historia que cuenta la otra persona.

5. Mantené la conversación dentro de la aplicación

Las principales plataformas de citas cuentan con sistemas para denunciar perfiles sospechosos y detectar comportamientos fraudulentos. Cuando alguien insiste en pasar inmediatamente la conversación a WhatsApp, Telegram u otra aplicación, parte de esas herramientas de protección dejan de estar disponibles. Por eso, los especialistas recomiendan no apresurar ese paso.

6. Aprovechá todas las herramientas de seguridad

Usar contraseñas fuertes y diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizado el sistema operativo del celular son medidas básicas que reducen considerablemente el riesgo de sufrir un ataque. También es recomendable revisar los permisos que tienen las aplicaciones instaladas y evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas cuando se comparte información sensible.

Un fraude que crece en todo el mundo

Los especialistas en ciberseguridad coinciden en que las estafas sentimentales aumentaron de la mano del crecimiento de las plataformas de citas y las redes sociales. A diferencia de otros fraudes digitales, estos ataques suelen desarrollarse durante semanas o incluso meses, porque el objetivo principal es construir una relación de confianza antes de concretar el engaño.

Por eso, la prevención no pasa únicamente por la tecnología. También implica aprender a detectar señales de alerta, desconfiar de los pedidos inusuales y recordar que la construcción de confianza lleva tiempo, tanto en el mundo virtual como fuera de él.