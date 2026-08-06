Chau uñas rojas clásicas: los colores más rejuvenecedores para las +50 y que las manicuras adoran.

Elegir un color de uñas que resulte favorecedor para las manos es ideal si querés verte más vital y sentirte mucho más segura, sin necesidad de gastar tanto dinero. Algo tan simple como elegir un esmalte bien económico y de un color que te guste puede hacer la diferencia. En vez del clásico rojo, estos otros tres colores en tendencia para este 2026 pueden ser una gran opción y son ideales para las +50.

Además de acompañar las tendencias de la temporada, algunos tonos tienen la capacidad de aportar luminosidad a las manos y generar un efecto visual que las hace lucir más cuidadas. La clave está en elegir colores elegantes, versátiles y fáciles de combinar con cualquier look. Si buscás renovar tu manicura este 2026, estos tres esmaltes son una apuesta segura.

3 colores de uñas en tendencia para las +50 este 2026

Color vino

El vino sigue siendo uno de los grandes protagonistas porque combina elegancia y sofisticación sin resultar tan intenso como el rojo tradicional. Es un tono profundo que aporta calidez a las manos y queda bien tanto en uñas cortas como largas. Además, es perfecto para quienes buscan una manicura clásica con un toque moderno y funciona especialmente bien durante el otoño y el invierno, aunque también puede usarse el resto del año.

Colores de uñas en tendencia para las +50 este 2026.

Azul petróleo

Si querés salir de los tonos neutros sin elegir un color demasiado llamativo, el azul petróleo es una excelente alternativa. Su mezcla entre azul y verde le da un aire sofisticado y moderno que favorece a distintos tonos de piel. También tiene la ventaja de disimular pequeñas imperfecciones de las manos y aportar un acabado elegante, por lo que cada vez más mujeres lo eligen para reemplazar a los clásicos esmaltes oscuros.

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Blanco lechoso

El blanco lechoso es uno de esos colores que nunca pasan de moda. Su acabado suave y translúcido deja las uñas con un aspecto natural, limpio y prolijo, además de aportar luminosidad a las manos. Es una opción ideal para quienes prefieren una manicura discreta, ya que combina con cualquier estilo y transmite una sensación de frescura y cuidado sin necesidad de recurrir a diseños elaborados.

Colores de uñas en tendencia para las +50 este 2026.

Más allá de las tendencias, elegir un esmalte que vaya con tu estilo personal siempre será la mejor decisión. Estos tres colores demuestran que no hace falta recurrir al rojo clásico para conseguir una manicura elegante, moderna y con un efecto rejuvenecedor.