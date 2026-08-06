Inundaciones, cortes de luz y demoras en los vuelos: el impacto de la tormenta en el AMBA

La jornada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó marcada por un temporal con fuertes chaparrones intermitentes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Desde temprano, las calles de CABA y el conurbano se vieron anegadas, lo que provocó complicaciones en la circulación y en los servicios básicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el mediodía las lluvias serían continuas, moderadas y fuertes, con un posterior descenso de la temperatura. Además, emitió una alerta amarilla por vientos intensos en la Ciudad, con ráfagas cercanas a los 70 km/h, que luego se desplazarán hacia el norte bonaerense y el litoral.

En paralelo, rige una alerta naranja en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, debido al avance del frente frío y las condiciones de mal tiempo. “Se recomienda extremar precauciones y evitar la exposición en espacios abiertos”, señalaron desde el organismo.

Caída de granizo y actividad eléctrica

La caída de granizo fue protagonista en distintos puntos de la Ciudad. En la Avenida General Paz, las pequeñas pelotas de hielo redujeron la visibilidad y provocaron dos accidentes de tránsito: uno en Parque Sarmiento y otro en Saavedra. Como consecuencia, el tránsito se encuentra demorado en varios accesos.

Los barrios más afectados y los cortes de luz

Los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Martelli, Puerto Madero y la zona de la 9 de Julio también registraron episodios de granizo. En el conurbano, se reportaron en Wilde, Tigre y Junín, generando imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

La situación se agravó con los cortes masivos de energía eléctrica. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a las 7.45 casi 20.000 usuarios estaban sin suministro en CABA y el conurbano. En el área de Edesur se contabilizaron 14.898 cortes y en Edenor, 2056.

Los focos más importantes se concentraron en Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, además de San Fernando y Tigre. En la Ciudad, los barrios de Flores, Boedo y Liniers también quedaron sin luz. “El temporal nos dejó sin servicio desde la madrugada”, relató un vecino de Lomas de Zamora.

La tormenta también impactó en la actividad aérea y en el Aeroparque Jorge Newbery se emitió un alerta por rayos, lo que obligó a suspender momentáneamente las operaciones en pista. Esto derivó en demoras en vuelos de cabotaje y reprogramaciones. En Ezeiza, las condiciones meteorológicas generaron retrasos en partidas y arribos, afectando a cientos de pasajeros.

El transporte terrestre tampoco escapó a las complicaciones luego de notificarse que los accesos a la Ciudad registraron demoras por acumulación de agua y choques menores. En la autopista Panamericana, varios carriles quedaron parcialmente bloqueados.

Ante este panorama, las autoridades difundieron recomendaciones para minimizar riesgos. Entre ellas, asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse en construcciones cerradas y evitar refugiarse bajo árboles o marquesinas.

También se aconseja desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua, cortar el suministro eléctrico y no transitar por calles anegadas. “La prioridad es preservar la seguridad personal”, remarcaron desde Defensa Civil.

El SMN recordó que durante tormentas eléctricas es fundamental alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Asimismo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.