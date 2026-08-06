La enfermería de San Lorenzo antes del clásico vs. Huracán: los lesionados que no llegan

San Lorenzo enfrenta a Huracán el próximo domingo 9 de agosto desde las 15 en el Nuevo Gasómetro en el marco de un nuevo clásico y lo hará con algunas bajas en el plantel que comanda Néstor "Pipo" Gorosito. El "Ciclón" buscará su segundo triunfo en el campeonato y será ante el rival de toda la vida en condición de local, pero no contará con algunos de sus futbolistas. Nahuel "Perrito" Barrios está completamente descartado y otros cuatro jugadores están entre algodones.

Los jugadores lesionados de San Lorenzo para el clásico ante Huracán

El "Perrito" será operado el próximo lunes 10 de agosto después de la rotura parcial del ligamento cruzado interno de la rodilla derecha y estará afuera de las canchas por lo menos hasta los primeros meses del 2027. Sin dudas, pensando en lo que queda del semestre con el Torneo Clausura como único objetivo posible -eliminados en Copa Argentina y Sudamericana-, será una baja más que sensible. El resto está en duda por distintas cuestiones físicas y dependerá de cómo evolucionen.

Manuel Insaurralde tiene una distensión en el bíceps femoral derecho por el que se perdió los últimos dos compromisos y el volante es el que más chances tiene de sumar minutos a pesar de dicha lesión. Por otro lado, trabajaron diferenciado tanto Gonzalo Abrego -desgarro grado dos en el aductor mayor izquierdo- y Ezequiel Herrera -distensión en el isquiotibial derecho-, por lo que el cuerpo técnico evalúa sus evoluciones. Por último, Nahuel Arias tiene una contractura en el isquiotibial izquierdo y no estaría en condiciones para el domingo.

Nahuel "Perrito" Barrios estará afuera de las canchas por varios meses

Cuándo se juega el clásico entre San Lorenzo y Huracán: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Ciclón" y el "Globo" tendrá lugar este domingo 9 de agosto desde las 15 horas en el Nuevo Gasómetro con el arbitraje de Darío Herrera. En cuanto a la transmisión, será a través de ESPN Premium o TNT Sports.

En cuanto al historial, lo lidera el conjunto de Boedo con 87 triunfos contra 49 victorias del de Parque Patricios y 56 empates en 193 encuentros disputados. El último antecedente en el Estadio Pedro Bidegain fue por la Liga Profesional 2025 donde empataron sin goles el 30 de agosto.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura