Las dos bajas confirmadas de último momento en San Lorenzo

San Lorenzo enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la tercera fecha del Torneo Clausura, pero lo hará sin dos futbolistas que integraban el primer equipo hasta hace pocas horas. El "Ciclón" tuvo dos bajas en el plantel de Néstor "Pipo" Gorosito que no estarán en dicho compromiso, pero tampoco en lo que resta del semestre por diferentes cuestiones. Mientras sueña con sumar más refuerzos, el DT sabe que no contará con dos jugadores que incluyó en los primeros tres encuentros de su nuevo ciclo.

Las dos bajas confirmadas de San Lorenzo para el resto 2026

En principio, Nahuel Barrios sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento. Por este motivo, el "Perrito" se perderá el resto de la temporada y recién podría volver a las canchas en 2027 con fecha a definir. Cabe destacar que jugó tanto en la derrota contra Lanús como también en el triunfo ante Gimnasia de Mendoza, aunque no ingresó contra Deportivo Riestra en la caída por penales en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Por otro lado, Facundo Bruera volverá a Barracas Central después no sumar ni un minuto en cancha con "Pipo" Gorosito como DT. Luego de que el "Guapo" aparte a Gonzalo Morales a raíz de la denuncia por violencia de género, el elenco de Damián Ayude contará nuevamente con el delantero nacido en La Plata que fue suplente en el "Ciclón" y no entró. Lo cierto es que ambos equipos fueron las únicas opciones del atacante para su futuro debido a que estuvo a préstamo en Barracas, volvió a Boedo, firmó planilla en los dos primeros partidos del campeonato y el reglamento FIFA permite sólo dos clubes por temporada.

Nahuel "Perrito" Barrios se rompió los ligamentos y será baja en San Lorenzo

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El "Ciclón" de Néstor "Pipo" Gorosito que por el resto del semestre sólo disputará el campeonato -por las eliminaciones en la Sudamericana y la Copa Argentina- se verá las caras con Central Córdoba de Santiago del Estero en la próxima fecha. Dicho compromiso tendrá lugar el lunes 3 de agosto desde las 21.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades de la mencionada provincia. Lo que aún no está definido es el arbitraje y la transmisión del cotejo.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura