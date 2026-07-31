Hay respuestas que uno puede anticipar y otras que directamente rompen el molde y rozan lo ridículo. Javier Milei, entrevistado en A la Barbarossa (Telefe) por la periodista de espectáculos ultra oficialista Mariana Brey, fue consultado por la actitud de los futbolistas de la Selección Argentina vinculados a la soberanía de las Islas Malvinas durante el último Mundial de fútbol. Y el Presidente, en lugar de apelar a la historia diplomática o a algún prócer nacional, eligió un camino bastante más inesperado: recurrió a Elvis Presley.

"Lo voy a hacer con una reflexión del cantante solista que más me gusta a mí, que es Elvis Presley", arrancó el mandatario, como quien está a punto de largar una anécdota de sobremesa y no una definición política sobre un tema de Estado. Acto seguido, relató —con lujo de detalles— aquella vieja historia del cantante estadounidense frente a los periodistas que lo indagaban por la guerra de Vietnam.

"¿Y sabés qué le dice Elvis?", preguntó Milei, generando la expectativa propia de quien está a punto de revelar una gran verdad. La respuesta, según el propio Presidente: "Mire, yo no opino de política, yo soy alguien que se dedica al entretenimiento".

Las críticas de Milei a la Scaloneta

Luego, Milei bajó línea y criticó sin filtros la histórica actitud de los jugadores de la Selección Argentina durante la épica semi final del Mundial en la que el equipo liderado por Lionel Messi derrotó a su par de Inglaterra: "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego. Mezclar eso es un problema".

El Presidente no se quedó únicamente en la referencia musical. También trazó una distinción entre lo que les permite a los futbolistas y lo que —según él— no puede permitirse un dirigente político: "Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego, las emociones... Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político".

Y fue por más, apuntando contra un estilo de hacer política que, dijo, hay que evitar: "Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. La política, en lugar de ir y rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura".

En la comparación, Milei sumó como aval a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, a quien mencionó como alguien que "se manifestó en la misma línea", aunque sin precisar declaraciones concretas del DT campeón del mundo.

El gol de Maradona, bajo la lupa presidencial

Como cierre de su razonamiento Milei se metió con uno de los símbolos futbolero-patrióticos más fuertes del país: el gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986.

"El gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas", sostuvo el Presidente, en referencia tanto al "Gol del Siglo" como a "La Mano de Dios". Y remató con una definición que buscó despegar el reclamo soberano de cualquier gesta deportiva: "Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros".