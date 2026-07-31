Cuándo es el próximo feriado en Argentina para agosto 2026: qué definió el gobierno de Milei

Calendario de feriados.

Con el inicio del segundo semestre, muchas personas empezaron a consultar el calendario oficial para organizar viajes, escapadas o simplemente planificar un fin de semana de descanso. En ese contexto, agosto de 2026 tendrá un nuevo feriado nacional que permitirá disfrutar de tres días consecutivos sin actividad para buena parte de los trabajadores.

De acuerdo al cronograma oficial de feriados nacionales, el próximo descanso será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Si bien la Ley 27.399 contempla la posibilidad de trasladar algunos feriados, el Gobierno de Javier Milei resolvió mantener esta fecha en su día original, por lo que el fin de semana largo estará integrado por el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

Cuándo es el próximo feriado de agosto de 2026 y por qué no se traslada

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto de 2026, fecha en la que Argentina recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado el principal prócer de la independencia nacional y uno de los grandes libertadores de América del Sur.

La legislación vigente establece que algunos feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo interno. Sin embargo, en este caso la normativa mantiene la conmemoración en su fecha original, por lo que el descanso se desarrollará durante tres jornadas consecutivas sin necesidad de modificaciones en el calendario.

De esta manera, quienes no deban trabajar podrán disfrutar de un fin de semana largo conformado por los siguientes días:

Sábado 15 de agosto.

Domingo 16 de agosto.

Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

La confirmación del calendario oficial permite a trabajadores, estudiantes y al sector turístico organizar con anticipación actividades, viajes o reuniones familiares durante uno de los últimos fines de semana largos del invierno.

Por qué el 17 de agosto es feriado en Argentina

Cada 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, quien falleció en 1850 y es considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y latinoamericana.

José de San Martín.

San Martín encabezó buena parte de la campaña emancipadora contra el dominio español y desempeñó un papel decisivo en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú. Su estrategia militar y política continúa siendo estudiada como uno de los grandes ejemplos de planificación en la historia de América.

Entre sus principales logros se destacan los siguientes:

La creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La victoria en la batalla de San Lorenzo.

Su gestión como gobernador de Cuyo.

La organización del Ejército de los Andes.

El histórico Cruce de los Andes en 1817.

El triunfo en la batalla de Chacabuco.

La consolidación de la independencia de Chile.

La expedición libertadora que culminó con la independencia del Perú.

Su proyecto político trascendía las fronteras de las Provincias Unidas del Río de la Plata. San Martín sostenía que la independencia argentina solo podría consolidarse si toda la región lograba liberarse del dominio colonial español.